Comment marcher plus vite grâce à l'intelligence artificielle

(ETX Daily Up) - Un tout nouveau dispositif qui se fixe sous les chaussures vient d'être lancé aux États-Unis. Il permet de se déplacer jusqu'à trois fois plus vite que d'ordinaire tout en continuant à marcher normalement. Pour cela, il utilise un système d'apprentissage automatique qui s'adapte à chaque utilisateur.

La start-up américaine Shift Robotics lance ce qu'elle appelle les chaussures les plus rapides du monde. Il s'agit en fait d'un tout nouveau dispositif de mobilité électrique, à attacher sous ses chaussures de ville ou de sport. Il permet de marcher environ 2,5 fois plus vite que ne le suggère les mouvements du corps, jusqu'à atteindre les 11 km/h sans le moindre effort.

Attention : malgré la présence de petites roulettes, il ne s'agit pas du tout de patins. Il n'est donc pas question ici de patiner, mais bel et bien de continuer à marcher, normalement, mais en avançant bien plus rapidement. Pour cela, le dispositif dispose d'un petit moteur directement commandé par des algorithmes. Au fil du temps, grâce à un savant système d'entraînement intelligent, les deux entités, qui peuvent communiquer entre elles pour adapter leur allure, s'adaptent à votre façon de marche afin d'optimiser votre vitesse, sans risquer de chuter. Il n'y a par conséquent pas de nouvelle technique de marche à apprendre, il faut simplement se laisser entrainer, un peu comme lorsque l'on avance sur un trottoir roulant. Si le gain de vitesse est impressionnant, son autonomie est cependant assez faible. N'espérez pas parcourir plus de 10 km par charge.

Compacts et légers, ces "Moonwalkers" peuvent se loger dans un sac à dos et être emmenés avec soi n'importe où. Il est même possible de les garder au pied, en mode verrouillé, pour monter des escaliers, prendre l'ascenseur ou le métro. A noter que pour l'instant cet appareil n'est disponible qu'aux États-Unis, contre 1.399 dollars. In fine, cette solution se veut en tout cas plus sûre et plus pratique à utiliser qu'un traditionnel vélo ou une trottinette électrique.

A noter que de plus en plus de start-ups font preuve d'inventivité pour nous aider à nous déplacer plus vite en ville. C'est le cas par exemple de la start-up française E-Line qui va prochainement commercialiser de véritables skis électriques urbains, un dispositif à fixer là aussi sur ses chaussures et qui permet de zigzaguer jusqu'à 25 km/h tout en roulant sur du béton, de l'herbe ou même du sable mouillé.