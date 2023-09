Paris centre : les travaux de l'été 2023 dans les crèches, écoles et collèges

Comme chaque année, la mairie de Paris Centre et la ville de Paris profitent des vacances pour aménager, entretenir et rénover les crèches et établissements scolaires afin d’améliorer le bien-être et la sécurité des enfants.

Depuis 2020, la mairie de Paris Centre a déjà investi plus de 25 millions d'euros au profit des crèches et établissements scolaires du secteur. Cet été, la Mairie de Paris Centre a réalisé 94 opérations pour plus de 6 millions d’euros de travaux.

En cohérence avec ses ambitions environnementales, la ville transforme progressivement les cours des crèches et établissements scolaires en de nouveaux îlots de fraîcheur. Les objectifs sont multiples : réduire les effets de la chaleur en favorisant des matériaux naturels tels que le liège et des couleurs claires, protéger et sensibiliser les enfants à la biodiversité parisienne en végétalisant les cours et en proposant quand c’est possible des espaces de jardinage, proposer aux enfants des espaces mieux partagés par toutes et tous, intégrer du mobilier (cabanes, gradins, via ferrata, tableaux d’expression…) permettant de développer leur motricité ou expression artistique.

Cet été, des travaux d’aménagement et de végétalisation ont permis de transformer quatre nouvelles cours de crèche et d’écoles en cours Oasis. Ces travaux commencés en été se déploient également sur les vacances d’automne et de fin d’année, en particulier réaliser des plantations. Les cours de l’école Jussienne et de la partie élémentaire de l’école Béranger, les terrasses de la partie maternelle de l’école St Merri et la cour de la crèche Bassompierre ont pu bénéficier de ces travaux de transformation.

Des "cours oasis" pour répondre au réchauffement climatique

Avant l’été, deux crèches et sept écoles bénéficiaient déjà d’une cour Oasis : crèche des Barres et crèche Moussy, écoles maternelles Saint-Germain l’Auxerrois et 12 rue Dussoubs, écoles élémentaires Neuve-Saint-Pierre, Quatre Fils (programme européen FEDER), Argenteuil, Louvois, polyvalente Poulletier (bâtiment Saint Louis en l’île). Ainsi en 3 ans, plus d’un tiers des cours des écoles a été réaménagé pour mieux résister au réchauffement climatique.

Du côté du confort thermique, à la crèche des Blancs Manteaux : changement des 35 radiateurs de la crèche pour un meilleur confort de nos tout-petits.

Collège Poquelin : changement de toutes les menuiseries (fenêtres) suite au ravalement de façade de l’été 2022

Rénovation, aménagement de locaux et mise en accessibilité

Les vacances scolaires sont également l’occasion de rénover, repeindre les bâtiments et d’effectuer des travaux de mise en sécurité afin d’accueillir au mieux les enfants, les agents et les équipes scolaires et périscolaires pour cette nouvelle année.

Crèche Perle : Modernisation de la véranda sur cour.

Crèche des Jardins Saint Paul : Ravalement de façade.

École maternelle 52 Turenne : Fin des travaux de rénovation patrimoniale de l’escalier d’honneur.