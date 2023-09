Coubisou. Saint-Geniez-des-Ers était en fête

Le comité d’animation de Saint-Geniez-des-Ers a organisé sa traditionnelle fête votive et tout au long de la journée, le village était très animé. Dès 8 h, le déjeuner tripous et tête de veau a régalé de nombreux amateurs. À 9 h, la messe s’est déroulée en l’église, célébrée par le père Jean-Luc Barrié et rehaussée par l’harmonium de sœur Cécile. Divers jeux étaient par ailleurs proposés pour se divertir : roulette, pêche aux canards, bowling et ball-trap. En fin d’après-midi, le groupe folklorique Lous Castelous de Sénergues a fait son entrée pour une magnifique représentation. La musique et les danses du pays sont toujours très prisées par un public conquis. Cette petite fête annuelle fut réussie, qui a permis de passer un agréable moment de convivialité.