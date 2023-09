Un nouveau programme pour gagner plus d'argent sur TikTok

(ETX Daily Up) - TikTok l'a compris : l'appât du gain fait rêver les utilisateurs. C'est pourquoi la plateforme chinoise vient de dévoiler son tout nouveau programme de monétisation, vingt fois plus avantageux pour les créateurs. La version bêta de ce programme pour la création est désormais disponible en France.

Le nouveau programme de monétisation de TikTok n'est plus réservé qu'aux Américains. Le réseau social chinois vient d'annoncer le déploiement de son programme pour la création en France, au Brésil, en Allemagne, au Japon, en Corée du Sud et au Royaume-Uni. Déjà disponible aux Etats-Unis depuis février dernier, ce nouveau programme de monétisation, encore en version bêta, promet de beaux revenus. D'après le géant chinois, le programme pour la création offrirait la possibilité d'engranger jusqu'à vingt fois les montants promis par l'ancien système de monétisation, le fonds pour les créateurs.

Pour être éligible, il vous faudra avoir au moins 10.000 abonnés, avoir généré 100.000 vues au cours des 30 derniers jours, ne pas avoir enfreint les conditions d'utilisation et bien évidemment être âgé d'au moins 18 ans.

Mais si TikTok promet plus d'argent, les créateurs devront tout de même remplir plusieurs critères pour toucher le petit pactole. Pour commencer, il faudra créer des vidéos d'une durée de plus d'une minute et les publier en haute qualité. Mais les conditions ne s'arrêtent pas à cela. Pour commencer à générer des revenus, la vidéo devra réaliser au moins 1000 vues, ne pas être une vidéo avec le format "Duo" ou "collage" ni avec le mode photo. Attention, les vidéos sponsorisées, les publicités ou toutes autres promotions payées ne seront pas éligibles. Les montants seront calculés selon plusieurs facteurs : l'engagement, l'authenticité du contenu, et la région dans laquelle la vidéo a été visionnée.





Retrouvez les autres podcasts de notre playlist "Gagner de l'argent avec les réseaux sociaux : est-ce possible ?" sur Spotify