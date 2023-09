Drogue : à La Réunion, alerte sur une substance non identifiée… et mortelle

Trois décès. Six hospitalisations. Sur l’île de la Réunion, l’Agence régionale de Santé (ARS) alerte sur la circulation de substances non identifiées ayant entrainé des overdoses très graves voire mortelles.

Le mystère reste entier autour de cette nouvelle substance qui sévit à La Réunion depuis la fin du mois de juin. Pour l’heure, d’après les premières investigations menées, il s’agirait d’opiacés de synthèse 500 fois plus puissants que l’héroïne. Le préfet de La Réunion et le directeur général de l’ARS recommandent la plus grande vigilance aux consommateurs de tabac et de produits de synthèse. Ces produits peuvent en effet être fumés, vaporisés, injectés, ingérés, inhalés, sniffés… parfois même à l’insu du consommateur.

Depuis fin juin 2023, ce sont 13 intoxications qui ont été recensées chez des personnes âgées de 21 à 46 ans : trois sont décédées à leur domicile et six ont été hospitalisées en réanimation.

Parmi les symptômes ressentis – dont une asphyxie brutale – certains des patients précisent que l’intoxication a débuté après deux bouffées de tabac fumé.

Dans l’attente des résultats d’analyse, l’ARS recommande la plus grande prudence :

Si vous êtes fumeur(euse), n’acceptez jamais une cigarette ou un autre produit dont vous ne connaissez pas la provenance.