Football : vers une absence de plusieurs mois pour la Ruthénoise Coralie Austry

L'ancienne attaquante druelloise semblerait souffrir d'une rupture des ligaments croisés du genou droit.

Coup dur pour Rodez et sa recrue de l'été, Coralie Austry. Revenue sur le Piton après s'être éloignée des plus hautes catégories nationales, du côté de Druelle, l'attaquante était censée être l'un des éléments forts de l'effectif du coach Franck Plenecassagne cette saison, en D2.

Mais c'était sans compter sur sa blessure lors du dernier amical de l'intersaison, à Albi (1-4), le dimanche 10 septembre... Sur un contact avec une adversaire, le pied droit d'Austry est resté planté dans le terrain, provoquant une forte torsion de son genou. Une IRM, prévue samedi matin, devrait confirmer que la Ruthénoise souffre d'une rupture des ligaments croisés. Cela ne fait guère de doute. Reste à savoir si elle décèlera d'autres dégâts, par exemple au niveau du ménisque.

Quoi qu’il en soit, l'attaquante sang et or est d'ores et dèjà indisponible pour les prochaines semaines... Et manquera donc la reprise du championnat, dimanche à 15 heures, contre l'Olympique de Marseille, à la Roque.