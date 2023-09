Paris Sport Seniors : les inscriptions sont ouvertes !

Vous avez 55 ans ou plus et vous cherchez une activité sportive qui vous corresponde ? Avec Paris Sport Seniors, plus de 20 activités à travers la capitale sont proposées pour cette saison 2023/2024.

Paris Sport Seniors est un dispositif gratuit qui permet aux Parisiennes et aux Parisiens de 55 ans et plus de reprendre ou de s'initier à une activité physique. Il vise à faciliter la pratique d'une activité physique pour les seniors, mais n'a pas pour vocation de se substituer à une pratique sportive en milieu associatif, qui reste la voie préférentielle pour une activité physique régulière.

Les activités de Paris Sport Seniors sont proposées pour une durée annuelle et se déroulent de début octobre à fin juin (hors vacances scolaires et jours fériés). Elles sont animées par des éducateurs sportifs diplômés de la Ville de Paris.

Les activités débuteront le lundi 9 octobre 2023. Elles incluent notamment marche nordique, Pilates, gymnastique douce, tennis ou encore aquagym.

Pour les activités demandant des équipements particuliers (tennis, golf, marche nordique…), le matériel sera fourni gratuitement aux participants, mais les équipements personnels sont également acceptés.

Le programme des activités sera suspendu lors des jours fériés et durant les vacances scolaires.

Certaines activités sont particulièrement demandées, et le nombre de places disponibles ne permet pas toujours de donner suite à toutes les demandes d'inscription. C'est pourquoi vous pouvez choisir un total de 5 activités, par ordre de préférence, afin d'avoir davantage de chance d’obtenir une place.

L'attribution des places aura lieu entre le 18 septembre et le 6 octobre 2023. Celle-ci pourra se faire par le biais d'un tirage au sort si le nombre de demandes reçues durant la période d'inscription est supérieur au nombre de places disponibles.

Afin d'informer les usagers sur le dispositif Paris Sport Seniors et de les accompagner en cas de difficulté dans les démarches d'inscription en ligne, la mairie du 10e organise des permanences d'information mercredi 13 septembre et vendredi 15 septembre.

Ces permanences, assurées par des éducateurs sportifs et des agents de la Mairie, se dérouleront de 10h à 12h dans le hall d'entrée de la mairie.