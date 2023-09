Un business "lucratif" : trois Ruthénois interpellés dans une affaire de stupéfiants attendent leur procès

Arrêtés ce jeudi 7 septembre, ils ont été placés en détention provisoire jusqu'au 9 octobre, date du procès.

Ce jeudi 7 septembre, les policiers ruthénois ont mis un coup de canif dans le trafic de stupéfiants dans la ville. Dans un immeuble de l'avenue Durand-de-Gros, ils ont interpellé trois individus soupçonnés de trafic de drogue. Sur place, les perquisitions leur ont d'ailleurs permis de mettre la main sur 124 grammes de cocaïne, 125 grammes d'herbe, plus 300 grammes de résine de cannabis et une quantité non négligeable d'argent liquide.

À l’issue de leur garde à vue, les trois individus, tous âgés d'un peu plus de 20 ans, connus des services de police, étaient appelés à être jugés ce lundi 11 septembre dans l'après-midi en comparution immédiate. Deux d'entre eux ayant demandé un délai pour préparer leur défense, le procès a été renvoyé au 9 octobre. Et concernera également le troisième comparse qui, reconnaissant l'ensemble des faits qui lui sont reprochés, souhaitait, lui, être jugé immédiatement.

En détention provisoire

Durant tout ce délai, les magistrats ont également décidé du placement en détention provisoire des trois Ruthénois, malgré les demandes de leurs avocats, qui plaidaient pour un contrôle judiciaire. Faisant notamment valoir que tous trois résident bien dans la ville et ont toujours répondu aux différentes convocations des juges par le passé.

Les juges ont toutefois argumenté leur décision par la crainte de voir des pressions exercées sur quelques prévenus, une possible réitération des faits et la crainte de ne pas voir les prévenus le jour du procès. "Ils encourent jusqu'à 20 ans de prison" a souligné le procureur Esther Paillette, qui a également évoqué "l'aspect lucratif" de ce trafic.

Pour leur détention, les prévenus ont été éparpillés à Mende, Rodez et Albi, en attendant le 9 octobre et la date du procès.