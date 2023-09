Aveyron : l’agglo de Rodez lance son premier festival du développement durable

Programmé du 22 septembre au 8 octobre, sur tout le territoire, il propose un foisonnement de temps fort et des actions concrètes en faveur du climat et de la biodiversité.

Horizons fertiles. Il faut retenir cette expression emplie de positivité. C’est le socle de l’action portée par Rodez agglomération en matière de développement durable. S’il est facile de verser dans l’idée que les temps futurs ne s’annoncent pas sous les meilleurs auspices, "Horizons fertiles" invite à ne pas rester inactif et de donner plus d’élan encore à ce qu’il se fait déjà.

Du salon du réemploi au salon des idées d’avenir

Entre le cinquième Salon du réemploi et de la réutilisation à la salle des fêtes de Rodez du 22 au 24 septembre qui ouvrira ce festival au premier salon des idées d’avenir, du 6 au 8 octobre, qui le clôturera, un nombre considérable d’animations va être proposé. "En premier lieu en direction des jeunes. Mais c’est bien l’ensemble de la population que nous souhaitons sensibiliser à tous les enjeux, de la biodiversité à la mobilité douce en passant par la transition énergétique", lance le président de Rodez Agglomération, Christian Teyssèdre.

Actions concrètes

Et l’on comprend assez vite que ce festival, porté par la cellule développement durable de l’agglomération, pilotée par Mylène Bronquart, n’est pas juste une vitrine. Derrière, de nombreuses actions concrètes sont développées. "Ce sera l’occasion aussi de dévoiler ce qui est déjà fait depuis longtemps et que la population ignore" dit pour sa part Alain Rauna, vice-président de l’agglomération en charge de l’environnement. Les Ruthénois pourront notamment visiter les coulisses d’Aquavallon et "ainsi voir les économies qui sont faites et la technologie qui est développée pour y parvenir".

L’eau sera d’ailleurs un thème central de ce festival avec une fête de la rivière (1er octobre) où la population sera invitée à nettoyer la rivière Aveyron tandis qu’une grande conférence sur l’eau sera donnée à La Primaube le 23 septembre.

Signature du nouveau contrat d’objectif territorial

Lors du salon du réemploi sera lacée la plateforme numérique baptisée Factory qui permettra aux entreprises du territoire de pouvoir mutualiser les ressources. Lors du salon des idées d’avenir sera signé le nouveau contrat d’objectif territorial avec l’Agence de développement de l’environnement et de la maîtrise d’énergie (Ademe). Durant ce festival, sera également lancé le Comité de la jeunesse pour le climat, ouvert à tous les jeunes à partir de la classe de 4e (inscription jusqu’au 29 septembre). "L’objectif étant de proposer un plan d’action qui sera intégré à notre PCAET (1) qui est en cours de révision", explique-t-on du côté de l’agglomération. Pour mener à bien ce festival, la cellule développement durable a mobilisé près de 70 structures permettant de proposer plus d’une centaine d’animations sur l’ensemble du territoire. " À quoi il faut ajouter un volant d’animations à l’attention des douze mille scolaires de l’agglomération", rappelle Christian Teyssèdre. Au gré de toutes ces actions menées, toutes gratuites, ce festival du développement durable inédit sur l’agglomération pourrait être un formidable générateur d’idées.

Être très fertile en somme…

Plus d'infos et le programme sur le site de Rodez Agglo.

(1) Plan Climat Air Énergie Territoire