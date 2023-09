Nauviale. Hygiènavie a présenté ses projets

Hygiénavie, "espace santé sport bien-être", a tenu son assemblée générale devant un large auditoire. Céline Giraud, coordinatrice de la structure, a retracé les nombreuses actions menées au cours de l’année. Elle a souligné la diversité des pratiques sportives, s’attardant sur la grosse quinzaine de cours collectifs, la création de l’activité marche le samedi matin et d’un cours de stretching,

"L’obtention du label Maison sport santé nous donne la possibilité d’encadrer un public porteur de pathologies vers la reprise d’activité physique adaptée et personnalisée", a-t-elle rappelé.

Elle a aussi évoqué les trois axes de Hygiénavie : le sport loisir et santé APAS (activité physique adaptée à la santé), la santé avec la présence de thérapies alternatives et complémentaires comme la sophrologie, l’hypnose, la yogathérapie, et le bien-être avec les massages, les soins minceurs… Les projets pour la saison à venir ont également été définis avec tout d’abord l’affiliation possible à une fédération sportive, en l’occurrence le Codep EPGV12 que sa référente Amandine Salvan est venue présenter. Au rayon des projets on trouve également la création d’ateliers en format de 2 h 30 l’après-midi et en soirée, un planning sport toujours aussi fourni et une équipe qui se densifie avec 7 personnes intervenantes au sein de la structure.

Les cours de sport ont débuté le lundi 4 septembre avec, comme chaque année, une première semaine permettant de découvrir et tester les cours collectifs, visiter la salle de musculation et prendre contact avec l’équipe équipe de professionnels.

Informations complémentaires : www.hygienavie.fr