Le Fel. "La simplicité, un pas vers le spirituel"

La galerie du Don du Fel organise du 17 septembre au 26 novembre une exposition avec les céramistes Kiho Kang, Kati Tuominen-Niitylla, Paul Philp, Isabelle Roux et Maria Bosch.

Comme le disait Magritte : "Accéder à l’invisible réalité". Formule laïque élégante pour signifier le sacré dépouillé du sacrement. Comment faire ?

Commencer par une technique des plus simples, sinon même archaïque : se présenter ainsi en centurion à mains nues pour affronter la bataille de la création. Dans quel but ? Espérer l’extase d’une révélation spirituelle née de la matière elle-même. Qu’après le façonnage et la cuisson, la matière déclare elle-même l’unicité entre l’œuvre réalisée et son artiste créateur. Et que ce soit évident pour tous. Voici une exposition d’œuvres vous proposant une lecture résolument sacrale.

Qu’elles soient, dans leur grande majorité, des pots, n’est sûrement pas un hasard car le rappel de leur fonction originelle, peut-être longtemps inusitée, est déjà un pas dans le bon sens d’un enracinement profond.