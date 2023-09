Anglars-Saint-Félix. Le patrimoine met ses gros sabots !

Pour les Journées du patrimoine, seul l’atelier du sabotier sera ouvert à la visite dans le village (l’église étant fermée tant que les travaux de rénovation ne sont pas réalisés).

À voir dans ce petit musée, des machines à faire les sabots qui datent de 1926, de 1934 et de 1940 (deux seront en fonctionnement). Également à voir dans ce lieu préservé, les machines pour les galoches et le plus grand sabot d’Occitanie qui fait 1,20 m de haut pour 3,80 m de long et qui pèse près de 2 tonnes et demie. Les visites seront commentées et gratuites.

Musée ouvert les samedi 16 et dimanche 17 septembre, de 14 heures à 17 h 30.