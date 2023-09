Saint Geniez d'Olt et d'Aubrac. Delphine Sabaté a animé une réunion d’information sur la sophrologie

Delphine Sabaté, sophrologue, diplômée de l’école française de sophrologie de Montpellier, a animé une réunion d’information et de découverte de la sophrologie, à la salle des Genêts du centre social du Pays d’Olt. Qu’est-ce la sophrologie ? C’est un "entraînement du corps et de l’esprit pour développer sérénité et mieux-être basé sur des techniques de relaxation et d’activation du corps et de l’esprit". Elle s’adresse à toute personne cherchant à améliorer son existence et développer mieux-être et détente. Des séances spécifiques peuvent être proposées aux jeunes enfants, aux adolescents. La sophrologie n’est pas une médecine, elle ne soigne pas, il s’agit plus d’un outil de développement personnel. Elle est utilisée par de nombreux sportifs ou artistes pour mieux contrôler leur trac ou la "pression". La sophrologie amène la personne à travailler sur ses propres valeurs et à mieux se connaître. C’est un outil très efficace pour garder confiance et espoir. Par une meilleure connaissance de soi, cette discipline permet à chacun de se renforcer, d’améliorer son quotidien en portant un nouveau regard sur son présent et son avenir. Au programme de cette réunion : présentation de la sophrologie, les accompagnements : classique, à la maternité… du désir de grossesse à la parentalité, sophro-massages, accompagnement en groupe, en individuel, au cabinet ou en visio.

Les quelques personnes présentes ont été très intéressées, de nombreux échanges ont eu lieu. Si vous désirez en savoir plus sur la sophrologie, vous pouvez contacter Delphine Sabatier à son cabinet au 29 place du général de Gaulle, au 06 11 77 01 01 ou par mail ds@sophrologie-holisme.fr

ou www.sophrologie-holisme.fr