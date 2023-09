Castanet. L’équipe de la bibliothèque toujours prête à rendre service au public

À la bibliothèque, une équipe vous accueille tous les samedis de 10 heures à 12 heures. Elle pourra vous conseiller, rechercher un thème ou un auteur et vous aidera à trouver le livre que vous recherchiez.

Vous trouverez aussi un large choix de livres (la bibliothèque fonctionne en réseau Pays ségali communauté) des thématiques variées pour seulement 5 €/ an. Tous les enfants sont les bienvenus à la bibliothèque de Castanet.

Pour fidéliser votre enfant ou votre petit-enfant à la lecture et provoquer chez lui le plaisir de découvrir encore plus d’histoires, venez emprunter des livres à la bibliothèque de Castanet, située à côté de la mairie. L’occasion de partager un moment ensemble et de se retrouver. Pour votre confort, un espace est dédié spécifiquement pour les plus jeunes enfants, mais aussi pour les plus grands. L’équipe est à votre disposition pour vous rencontrer et vous faire découvrir ses plus beaux livres dans un cadre propice à la détente, et toujours bien organisé. Contact : bibliothequecastanet@gmail.com