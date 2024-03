Castanet. À la découverte des laboratoires Nutergia et du village de Marcolès

C’est en car, que 85 adhérents du club des Deux clochers-Générations mouvement étaient au rendez-vous pour la traditionnelle journée stockfisch, journée culturelle et gastronomique. Le matin, le groupe était attendu pour la visite guidée des laboratoires Nutergia à Causse-et-Diège, visite des jardins, du couloir de production et des chaînes de conditionnement. Un excellent stockfisch les attendait au restaurant les Marronniers à Saint-Julien de Piganiol. L’après-midi était consacré à la visite guidée de Marcolés, village médiéval au cœur de la Châtaigneraie auvergnate. Ce fut une très belle journée alliant découvertes, gastronomie et convivialité. Prochaines rencontres : aujourd’hui, mardi 26 mars, jeux à Lardeyrolles et, mardi 9 avril, jeux à Castanet. Une date importante à retenir, mardi 23 avril, goûter de printemps animé avec le spectacle "Catinou et Jacouti" à 14 heures salle des fêtes de Lardeyrolles. Tous les retraités de la commune sont invités.