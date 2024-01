Castanet. Un appel à mécénat pour financer les travaux de restauration de l’église

L’association de Sauvegarde du patrimoine de Castanet (représentée par Geneviève Ricard, présidente, Francis Molinier trésorier, et Hélène Ginestet Ricard secrétaire), a comme premier projet de restaurer l’église de Castanet et le calvaire situé à proximité. Créée le 1er septembre 2023, elle a pour but de de co-financer certains travaux avec la municipalité en sollicitant des aides publiques mais aussi de réaliser l’entretien des bâtiments du patrimoine de la commune. L’association accueille toute personne souhaitant participer au projet en demandant une participation (cotisation de 10 €). Vous pouvez également apporter votre soutien à l’association en offrant un don : l’association organise un appel à mécénat ! Pour toute somme versée, vous pourrez bénéficier d’une réduction d’impôts à hauteur de 66 %.

Un quine sera organisé dimanche 24 mars à 14 heures à la salle des fêtes de Castanet. Vous pouvez participer en venant tenter votre chance et/ou en offrant des lots.

Contacts : Geneviève Ricard au 06 87 53 15 84 (présidente) et Francis Molinier (trésorier) au 06 80 06 83 33.