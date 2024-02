Castanet. Le club des Deux clochers fête la Chandeleur

Soixante personnes ont participé à "l’après-midi jeux et crêpes" à la salle des fêtes de Castanet, une activité placée sous le signe de la convivialité ! Comme le veut la tradition, les rois et les reines élus le mois précédent lors de la dégustation de la galette ont confectionné les crêpes pour régaler tous les participants. Par solidarité, d’autres personnes se sont portées volontaires pour participer à leur confection. Des amoureux de la musique ont improvisé en jouant quelques notes, et ont participé à l’animation de ce moment qui fut très chaleureux : les seniors avaient le sourire ! Rejoignez-nous lors des prochains rendez-vous : après midi jeux le mardi 20 février à Lardeyrolles, après midi jeux et rissoles mardi 5 mars à Castanet. Sortie stockfish, mardi 12 mars avec visite du laboratoire Nutergia le matin, repas à Saint-Julien-de-Piganiol et visite de Marcolès l’après-midi. Départ à 7 h 30 de Baraqueville, 7 h 45 de Lardeyrolles et 7 h 55 de Castanet. Pensez à vous inscrire auprès de Geneviève au 05 65 69 91 03 et de Gilbert au 05 65 69 92 63.