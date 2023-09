Occitanie : quand les enquêteurs s'accrochent aux baskets des voleurs d'armes à feu

Un travail minutieux qui a permis la résolution d'une affaire de vol, grâce notamment à la trace d'une chaussure.





C'est ce qu'on appelle "suivre à la trace". Les enquêteurs de la gendarmerie de l'Hérault n'ont pris que deux semaines pour résoudre une affaire de vol avec effraction commis la nuit du samedi 26 août à Maraussan, près de Béziers.

Un coffre rempli d'armes à feu

Des individus s'introsduisent dans une habitation et dérobent un coffre-fort contenant des armes à feu (l'histoire ne dit pas ce qu'en faisait leur propriétaire), du matériel électroportatif et un groupe électrogène. Les enquêteurs procèdent aux constatations et commencent leur travail d'enquête.

Le basket à la trace

Ils s'attachent notamment à une trace de basket bien spécifique. Une des pistes qui permet les jours suivants d'identifier un véhicule suspect, puis au final les auteurs du cambriolage.

Le mercredi 6 septembre, l'opération judiciaire est déclenchée et les auteurs du vol sont interpellés, ainsi que le receleur. Les perquisitions permettent de récupérer la quasi totalité des armes à feu et autres objets volés... ainsi que la fameuse paire de baskets portés par un des cambrioleurs.

Les individus ont reconnu les faits et "font l'objet de condamnations par le tribunal judiciaire de Béziers.