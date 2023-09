Judoka, il a marqué de son empreinte la ville, dont le dojo porte le nom depuis 2009, et cette discipline qui l'a reconnue au plus haut niveau.

"Un monument du judo aveyronnais, mais également français s'en est allé." Benoît Campargue, plus célèbre élève de Raymond Saqué, ou plutôt de Maître Saqué, pèse ses mots au moment de rendre un hommage à cette figure des tatamis ruthénois, qui vient de décéder à l'âge de 92 ans.

L'athlète aveyronnais, ayant pris part aux Olympiades de 1992 à Barcelone, puis entraîneur de Teddy Riner, n'a jamais coupé les ponts avec son père spirituel, qui lui a inculqué son plus fameux adage, "décider c'est gagner". "Nous n'avons jamais coupé les ponts, j'ai eu la chance de l'avoir dernièrement au téléphone, j'en suis très fier. Je luis dois ma carrière et je garde l'image de quelqu'un qui enseignait avec le cœur"

Sur le tatami depuis les années 50

Figure du judo, le dojo de la ville porte d'ailleurs son nom depuis sa création en 2009, Raymond Saqué était également une figure de la ville. Originaire du pays catalan, il avait posé ses valises à Rodez par l'entremise du rugby. Mais une grave blessure à la mâchoire, après un coup de pied volontaire, mit fin prématurément à la carrière de celui qui avait déjà enfilé les maillots de l'Usap et du Stade Toulousain.

Homme de caractère, réputé dur sur les tatamis, il n'a plus jamais quitté le kimono après avoir découvert le judo dans une salle qui se trouvait du côté du passage des maçons. C'était dans les années 50. Ceinture noire 5e dan de judo et 2e dan en Aïkido, il est au fil des ans devenu une véritable figure du monde du judo qui, en 2007, lui avait remis la médaille d'or du judo, la plus haute distinction de la fédération française de judo.

Les obsèques de Raymond Saqué auront lieu vendredi 15 septembre à 15 h en l'église

du Sacré-Coeur.