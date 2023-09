Une blague qui a assez duré pour les mairies, fatiguées d'apprendre que leur panneau a été déplacé dans une autre commune.

Qui s'amuse à changer les panneaux des communes du Tarn ? La blague a trop duré pour les mairies du département, notamment celle de Mazamet qui a retrouvé l'un de ses panneaux installé à l'entrée de Noailhac lundi 11 septembre 2023.

Cette commune est loin d'être la seule victime de cette étrange opération. Le panneau de Noailhac a parcouru 60 km pour remplacer l'un de Gaillac... et le panneau de Gaillac s'est retrouvé en Haute-Garonne près de Launaguet. Quant à Noailhac, c'est un panneau de Toulouse qui était placé à l'entrée du village !

"Sans doute une plaisanterie de mauvais goût", a commenté la maire de Gaillac, Martine Souquet, dans les colonnes de La Dépêche du Midi. "On pense que ce sont des gens bien organisés, qui ont du temps et les outils appropriés", constate le maire de Mazamet, Olivier Fabre, sachant que les panneaux n'ont pas été dégradés et qu'ils ont été presque aussi bien installés que si des agents s'en étaient chargés.

"Le gang des panneaux a encore frappé !"

La nouvelle supercherie a été découverte alors que Noailhac accueillait l'assemblée générale de l'Aide à domicile en milieu rural (ADMR), et que l'une des représentantes s'est étonnée auprès du maire d'avoir croisé un panneau "Mazamet" en chemin...

"Je suis allé vérifier après la réunion et c'était le cas", raconte le maire Francis Mathieu. Il a ensuite appelé son homologue de Mazamet, "je leur ai dit sur un ton humoristique que le gang des panneaux avait encore frappé ! Mais blague à part, un panneau, ça coûte quand même de l'argent". Le prix est compris entre 100 et 200 euros, des fonds qui pourraient être utilisés autrement qu'en corrigeant une mauvaise blague.

Une main courante a été déposée à la gendarmerie par le maire de Noailhac.