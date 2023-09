Henri Cosquer et le spécialiste de l'art pariétal Thierry Felix ont répondu à l'invitation du musée de Monrozier qui dévoilera à cette occasion une exposition sur la grotte Cosquer, dont la reproduction, visible depuis un an à Marseille a déjà attiré plus d'un million de visiteurs.

C'est un petit évènement en Aveyron pour les Journées du patrimoine. Henri Cosquer qui, en 1985, a découvert la grotte qui porte aujourd'hui son nom au large de Marseille, et dont la reproduction pour sa première année d'ouverture au public, a accueilli par moins d'un million de visiteurs (!) sera présent au musée archéologique de Montrozier. Jamais en retard d'une idée originale, le musée investira également la cour du château avec une exposition de 13 grands tableaux consacrée à cette fameuse grotte que l'on ne peut découvrir qu'au terme d'une plongée sous-marine. "Henri Cosquer, l’inventeur du site, nous contera d’abord sa plongée dans la Préhistoire en particulier ses cinq plongées d’exploration d’une galerie noyée de 116 mètres et son aboutissement dans une grotte en partie immergée, première étape d’une découverte hors du commun. Thierry Félix, spécialiste des cavernes ornées de la Préhistoire, nous expliquera pourquoi une telle découverte était inattendue mais aussi comment, ce site majeur entre Chauvet et Lascaux, a changé notre perception de l’art préhistorique. Il lèvera le voile sur la culture préhistorique qui s’est exprimée dans cette caverne, important sanctuaire Préhistorique. Les deux conférenciers évoqueront le formidable chantier de la restitution de la grotte dans l’espace de la Villa Méditerranée", explique-t-on du côté du musée de Montrozier. Échanges avec Henri Cosquer et dédicaces avec Thierry Felix Ainsi, samedi et dimanche à 16 h30, le public pourra échanger avec Henri Cosquer, autour de cette passionnante découverte. Thierry Félix, notamment scénariste de la BD Le secret des bois de Lascaux et coscénariste de La grotte Cosquer : le sanctuaire secret des calanques, sorti en mai 2023, proposera une séance de dédicace. Naturellement, lors de ce week-end dédié au patrimoine, le public se plonger dans la vie quotidienne des Hommes au Néolithique sur le site de Roquemissou. La troupe de reconstitution préhistorique Chalcophore sera également présente. Et le musée proposera aussi, à l’aide de casques de réalité virtuelle,la diffusion du film Résonances rupestres, une expérience immersive avec chant à deux voix et audio 3D de la grotte du Pech Merle. Patrimoine vivant et cultures africaines à Salles-la-source et Espalion Si on ajoute que le musée de Salles-la-Source, en écho à son exposition Cochons : l’amour vache ! et à ses collections autour du monde animal propose une expérience originale et inédite, sous le signe des animaux emblématiques du patrimoine vivant aveyronnais, que les cultures africaines seront au programme du musée des mœurs et coutumes d'Espalion, ces journées du patrimoine dans les musées du Département s'annoncent exceptionnelles.