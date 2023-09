Decazeville. Julien Cayssials leader du challenge

Julien Cayssials n’a pas encore levé les bras cette année, mais il fait preuve de régularité sur les épreuves du challenge, se classant 5e à Millau, 6e à Villeneuve, 7e à la nocturne de Rodez, 8e à Belmont-sur-Rance, 10e à la nocturne de Villeneuve et 11e ce dimanche à Bel Air. Il endosse ainsi le maillot de leader à deux journées de la fin. Mais que ce fut dur dimanche, tant la chaleur étouffante ressemblait à une fournaise.

L’échappée de 6 coureurs s’est formée à mi-course avec le vainqueur de Villeneuve, le Lotois Thomas Devez, qui a récidivé et pris la 3e place du challenge à quelques longueurs de Julien. Armand Espeilhac finit 18e, Élian Pialhoux, en panne de jambes, 39e.

Chez les jeunes U15, Iris Moncet continue sa moisson de victoires en terminant 18e au scratch et 1re féminine, Ysée, 22e et 2e féminine, Lucas Chayrouse 25e. En U17, Martin Cazelles se classe 6e et reste toujours leader du challenge Monvelo.com. Matyas Bingler termine, lui, 12e.

VTT : Nathan Célié était en Haute-Savoie aux Gets pour disputer la 6e manche de coupe du monde XCO sous le maillot de la sélection France. Victime d’une crevaison, il s’est fait dépanner au stand, avant de casser sa chaîne. Courageux, il a terminé en poussant son VTT, pointant à la 85e place. Encore une super expérience au contact des meilleurs mondiaux.

Ufolep : A Agnac, en 3e catégorie, Thomas Dumoulin finit 3e, Lucas Teyssedre 8e, Mattéo Martinez 9e. En 4e catégorie, Pascal Teyssedre se classe 2e.

Stade Toulousain cyclisme : Samedi, Gabriel Layrac et Martin Cazelles étaient à Toulouse en compagnie des Ruthénois Johan Blanc et Lukas Albespy pour une journée de détection du stade Toulousain cyclisme académie. Au programme, présentation et fonctionnement du team. Sortie de 85 km avec des exercices et des entretiens individuels.