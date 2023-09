Luc-la-Primaube. La fête des conscrits de Luc aura lieu les 22 et 23 septembre

Les conscrits de Luc sont fidèles à la tradition. Comme leurs aînés l’ont fait depuis plusieurs décennies, les conscrits des classes 2003 et 2004 organisent leur traditionnelle fête de printemps le vendredi 22 septembre et le samedi 23 septembre. Avec la spontanéité de leur jeunesse, les classards et classardes ont concocté un programme alléchant où chacun pourra faire la fête dans une ambiance conviviale.

Voici le programme qui a été présenté cette semaine par les coprésidents Julie Doumayzel et Rémi Degand, le secrétariat étant assuré par Lola Viguier et la trésorerie par Marie Savy :

- vendredi 22 septembre : à partir de 19 h 30, repas (charcuterie, paella, tarte aux pommes : 15 €) sur réservation jusqu’au lundi 18 septembre, suivi d’un concert à 21 h 30 avec le groupe Les Contre Temps.

- samedi 23 septembre : concerts avec le groupe Demi Citron à 21 h et un DJ Okay Symfonix Event à 23h.