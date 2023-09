Luc-la-Primaube. Don du sang : un geste essentiel et généreux

Les membres de l’association pour le don du sang bénévole de Luc-la-Primaube étaient à pied d’œuvre à l’Espace Antoine-de-Saint-Exupéry à La Primaube, aux côtés des professionnels de la santé de l’Établissement Français du Sang (EFS) Pyrénées Méditerranée.

Les Luco-Primaubois et les habitants des communes avoisinantes furent nombreux à venir offrir le plus beau des cadeaux aux malades en prenant une heure de leur temps. En effet, 58 donneurs sur les 67 présentés, ont fait un geste essentiel et généreux, en permettant à l’EFS de fournir aux établissements de santé les produits sanguins dont ils ont besoin pour soigner les patients.

Accueillis par l’agent d’accueil, le pré-accueil étant assuré par les membres de l’association ruthénoise pour le don du sang bénévole, les donneurs étaient ensuite invités à consulter le docteur et les infirmières qui effectuaient les prises de sang. Les donneurs finissaient leur parcours par une collation proposée pour reprendre des forces.