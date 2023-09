Football : Rodez renverse Angers et s'offre un festival

Les Ruthénois ont obtenu leur deuxième succès de la saison ce samedi soir face à Angers (4-1) lors de la 6e journée de Ligue 2, eux qui avaient été cueillis à froid dès la 2e minute de jeu. Ils sont désormais 7es au classement.

Renversant. Et en très peu de temps. Avant de réaliser un festival. Elle est là la deuxième victoire de la saison pour les hommes de Didier Santini, eux qui avaient fait tomber l'ASSE, déjà devant leur public, lors de la 2e journée et un but dans les arrêts de jeu de Lucas Buades (2-1).

Cette fois, pas besoin d'attendre la toute fin pour passer devant. Mais les Aveyronnais sont restés reversant. En effet, ils ont d'abord été cueillis à froid par Loïs Diony. L'attaquant angevin, à l'entrée de la surface, se retournant et effectuant un tir croisé dans le petit filet dès la 2e minute. Un sacré coup de froid pour un Paul-Lignon garni de quelque 2700 spectateurs.

Quatre buteurs, trois premières

Avec le retour de Clément Deprès en attaque et de Lucas Buadès en piston droit, les Ruthénois ont donc remis les pendules à l'heure après la pause. Seulement douze secondes après la reprise, KIllian Corredor a d'abord égalisé. Sur un long ballon, Depres a remisé dans la surface vers Corredor donc qui a emmené son ballon avant de tromper le gardien Fofana d'une belle frappe croisée.

Trois minutes après, c'était au tour de Lorenzo Rajot de trouver Waniss Taïbi d'une astucieuse passe en profondeur de l'extérieur du pied gauche. Taïbi ne se faisant pas prier pour inscrire son premier but sous ses nouvelles couleurs.

Premier but que l'entrant Andreas Hountondji n'a pas manqué d'inscrire également en toute fin (86e) avant que l'homme de la soirée, Lorenzo Rajot, n'ajoute un quatrième but d'une frappe hors de la surface (88e). Lui qui avait déjà fait trembler les filets à Ajaccio (1-1) en ouverture de la saison.

Un Raf a deux visages donc et une deuxième période qui donne le sourire aux supporters d'un Raf qui a désormais rendez-vous à Dunkerque samedi prochain.