Le nombre de cas Covid-19 en hausse : vaccins, lieux, publics concernés... ce qu'il faut savoir sur la campagne de vaccination avancée au 2 octobre

Le nombre de contaminations au Covid-19 augmente. Le gouvernement a donc prévu d'avancer le début de la campagne de vaccination contre le Covid-19 de 15 jours, soit le lundi 2 octobre. Etes-vous concerné ?

Aurélien Rousseau, le ministre de la Santé, a annoncé ce vendredi 15 septembre 2023 que le début de la campagne nationale de vaccination contre le Covid-19 allait être avancé. Celui-ci aura lieu le 2 octobre, soit quinze jours avant la date initialement prévue.

Le nombre de cas de Covid-19 en hausse

Cette annonce intervient alors que plusieurs signaux font état d’une hausse de l’incidence du Covid-19 en France ces dernières semaines. "On pense que l’incidence a progressé d’une trentaine de pour cent depuis la semaine dernière, c’est à prendre avec beaucoup de précaution mais le virus circule, chacun de nous peut voir des cas autour de lui", a relevé Aurélien Rousseau, le ministre de la Santé.

Cette diffusion accrue du virus a récemment incité le Comité de veille et d’anticipation des risques sanitaires (Covars), héritier du conseil scientifique, à recommander "l’accès au rappel vaccinal dès que possible". Une recommandation que le ministère de la Santé a donc décidé de suivre.

Qui est concerné ?

Les personnes ciblées par la vaccination contre le Covid-19 sont les mêmes que celles qui doivent se protéger contre la grippe.

- Les personnes âgées de 65 ans et plus

- Les nourrissons à partir de 6 mois, enfants, adolescents et adultes atteints de comorbidités ayant un risque plus élevé de forme grave de la maladie (hypertension artérielle compliquée, problèmes cardiaques, vasculaires, hépatiques, rénaux, pulmonaires, diabète, obésité, cancers, personnes transplantées, personnes atteintes de trisomie 21 ou de troubles psychiatriques ou de démence)

- Les femmes enceintes dès le premier trimestre

- Les personnes immunodéprimées

- Les personnes atteintes de toute autre comorbidité, en prenant en compte la situation médicale individuelle, dans le cadre d'une décision médicale partagée avec l'équipe soignante.

- Les personnes vivant dans l'entourage ou en contacts réguliers avec des personnes immunodéprimées ou vulnérables, y compris les professionnels des secteurs sanitaire et médicosocial. À noter tout de même que les soignants ne sont plus obligés de se vacciner contre le Covid-19.

- À toutes ces personnes s'ajoutent, pour le vaccin contre le Covid-19, les personnes atteintes de troubles psychiatriques, de démence ou de trisomie 21. Néanmoins, si une personne qui n'est pas ciblée spécifiquement souhaite se faire vacciner, elle pourra le faire, gratuitement, à condition d'attendre 6 mois après la dernière injection ou infection.

Où se faire vacciner ?

Vous pouvez désormais vous faire vacciner par plusieurs professionnels de santé.

- en pharmacie ;

- chez un médecin ;

- par un infirmier ;

- par un chirurgien-dentiste ;

- par une sage-femme.

Avec quel vaccin ?

Le vaccin recommandé est celui dit bivalent à ARN messager, qui vise à la fois la souche initiale et le variant Omicron. Vous pouvez donc vous faire vacciner avec le sérum de Pfizer ou Moderna. Et ce, quel que soit le vaccin administré précédemment.

L'Assurance maladie rappelle sur son site qu'"en alternative aux vaccins à ARNm bivalents, pour les personnes qui ne souhaitent pas et celles qui ne peuvent pas en bénéficier (contre-indications), il est possible d'utiliser en rappel des vaccins VidPrevtyn Beta de Sanofi et Nuvaxovid de Novavax".