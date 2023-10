CARTE. Covid-19 : département par département, voici où le virus repart le plus à la hausse depuis la fin de l'été

On fait le point sur la situation en carte, département par département.

Une nouvelle campagne de vaccination contre le Covid-19 a été avancée à lundi 2 octobre 2023 en raison de la hausse des cas en France depuis cet été. Si nous sommes bien loin des niveaux de contamination de ces dernières années, les plus fragiles sont invités à recevoir une dose de rappel afin de se protéger.

Tout le monde peut prétendre à cette nouvelle injection, mais voici à qui elle est tout particulièrement recommandée :

les personnes âgées d’au moins 65 ans

les personnes atteintes de comorbidités (hypertension artérielle compliquée, diabète, obésité cancers, problèmes cardiaques, vasculaires, hépatiques, rénaux, pulmonaires…)

les femmes enceintes

les personnes immunodéprimées

les résidents d’Ehpad et d’unités de soins de longue durée

Où le Covid repart le plus à la hausse ?

Fin août, Santé publique France a remis à disposition son suivi hebdomadaire de l'évolution du Covid-19 en France, département par département. En l'espace d'un mois, on s'aperçoit que le virus a effectivement retrouvé sa place dans le quotidien des Français.

Si le taux d'incidence était le plus élevé dans les départements du sud à la fin des vacances (Ariège, Hérault, Bouches-du-Rhône et Var), c'est à présent dans le nord du pays ainsi qu'en région Auvergne Rhône-Alpes que le Covid-19 est le plus répandu. Le taux d'incidence dépasse ce qui était considéré comme le seuil d'alerte au début de l'épidémie dans une vingtaine de départements.

Les taux d'incidence les plus élevés, lors de la semaine du 25 septembre au 1er octobre, se trouvaient dans la région Grand-Est. La Meurthe-et-Moselle affichait un taux de 87 cas pour 100 000 habitants, et la Moselle 80,6 cas pour 100 000 habitants. Le Rhône, avec son agglomération lyonnaise, présentait un taux de 74,9 cas pour 100 000 habitants.

C'est au sud du Massif Central que le virus circule le moins depuis la fin du mois de septembre. L'Aveyron présente le taux le plus faible de France (17,5 cas pour 100 000 habitants), avec le Lot (18,9 cas pour 100 000 habitants), le Cantal (19,5 cas pour 100 000 habitants) et dans les Alpes avec le Jura (19 cas pour 100 000 habitants)

Quelle est la situation en Occitanie ?

L'Ariège et l'Hérault présentaient un taux d'incidence de 50 et 60 cas pour 100 000 habitants fin août (le seuil d'alerte était originellement fixé à 50). En l'espace d'un mois, le virus a vite quitté l'Ariège pour toucher la Haute-Garonne et l'Aude, et c'est maintenant au tour du Tarn-et-Garonne de présenter un fort taux d'incidence. Les contaminations ont dégonflé dans les autres départements de l'Occitanie lors de la dernière semaine de septembre.

Voici les taux d'incidence en Occitanie lors de la semaine du 25 septembre au 1er octobre :

Aveyron : 17,5 cas pour 100 000 habitants

Lot : 18,9 cas pour 100 000 habitants

Lozère : 20,9 cas pour 100 000 habitants

Pyrénées-Orientales : 28,4 cas pour 100 000 habitants

Gers : 29,1 cas pour 100 000 habitants

Gard : 29 cas pour 100 000 habitants

Hautes-Pyrénées : 36,3 cas pour 100 000 habitants

Ariège : 37,2 cas pour 100 000 habitants

Hérault : 38,6 cas pour 100 000 habitants

Aude : 38,9 cas pour 100 000 habitants

Tarn : 41 cas pour 100 000 habitants

Haute-Garonne : 49,7 cas pour 100 000 habitants

Tarn-et-Garonne : 54,8 cas pour 100 000 habitants

Nous sommes bien loin des taux d'incidence vertigineux grimpant à plus de 1 000 cas pour 100 000 habitants, qui entraînaient des surcharges de prises en charge dans les hôpitaux en 2021 et début 2022. Le virus est bien plus discret en ce mois d'octobre 2023 mais n'a pas tout à fait disparu.