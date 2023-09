Covid-19 : que sait-on du nouveau variant Pirola, dont le premier cas a été détecté en France ?

Ce nouveau variant, qui présente un grand nombre de mutations, a été détecté dans plusieurs pays.

Un nouveau variant du Covid-19 fait son apparition en France. Dans son bulletin en date du 1er septembre 2023, Santé publique France fait état d'un premier cas détecté dans le pays, dans la région Grand Est, du variant BA.2.86, aussi appelé variant Pirola.

"Il fait l’objet d’une attention particulière au niveau international en raison de son profil génétique atypique et du nombre important de mutations qu’il présente". Pirola est un nouveau sous-variant d'Omicron, et a été placé sous surveillance par l'Organisation mondiale de la santé (OMS).

Plusieurs cas ont déjà été détectés dans différents pays au cours de l'été : au Danemark, aux Etats-Unis, en Suède, en Afrique du Sud, au Portugal, au Royaume-Uni, en Israël, au Canada, et désormais en France. La présidente du Comité de veille et d'anticipation des risques sanitaires (Covars), Brigitte Autran, annonçait à la fin du mois d'août que le variant Pirola possédait un "plus grand nombre de mutations" que ses cousins, lui permettant "d'évoluer de façon plus importante et de se répandre plus facilement".

"Ce 'saut évolutif' est un phénomène rappelant l’émergence d’Omicron (BA.1), qui possédait de nombreuses mutations par rapport aux variants précédents tels que le variant Delta", écrit Santé publique France dans son rapport. Tout en rappelant qu'à ce stade, il est encore trop tôt pour évaluer les caractéristiques de Pirola ni l'impact qu'il peut avoir sur la santé publique.

Pirola plus fort que les vaccins ?

"Le grand nombre de mutations de BA.2.86 soulève des préoccupations sur son échappement immunitaire potentiel et sur l’efficacité des vaccins, même ceux adaptés à XBB qui seront disponibles prochainement". Autrement dit, le variant Pirola est très attentivement surveillé pour s'assurer qu'il ne puisse pas contourner les immunités développées grâce aux vaccins.

Les estimations sont cependant rassurantes. "Le statut immunitaire de la population mondiale est très différent de ce qu’il était à l’émergence d’Omicron (part importante vaccinée et/ou infectée avec des variants successifs différents), ce qui pourrait permettre de conserver une certaine protection, en particulier contre les formes sévères".