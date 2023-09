Saint Geniez d'Olt et d'Aubrac. Cédric Le Floch, nouveau bibliothécaire

Marie-Hélène occupait depuis de nombreuses années les fonctions de bibliothécaire à la bibliothèque Thomas-Raynal. Cette année elle a fait valoir ses droits à la retraite, une retraite bien méritée.

Le maire Marc Bories et son adjointe à la culture et à l’éducation, Florence Philippe, présentaient son remplaçant, en la personne de Cédric Le Floch, qui a pris ses fonctions tout dernièrement

Il arrive avec son épouse et ses quatre enfants d’Auxerre, où il a travaillé pendant 16 ans à la bibliothèque départementale de l’Yonne. "Ce nouveau poste, précise le nouveau venu, est mon premier en bibliothèque municipale. J’arrive avec l’envie de faire vivre découvrir de nouvelles choses à tous les usagers de la bibliothèque, je serai à l’écoute de tous les souhaits et les besoins. Je suis prêt à travailler avec tout le monde en partenariat".

Dès à présent la bibliothèque est ouverte aux usagers : mardi de 14 h à 18 h, mercredi de 10 h à 12 h et 14 h à 18 h, jeudi de 14 h à 18 h, vendredi de 10 h à 12 h et 14 h à 18 h, samedi de 9 h à 12 h 30.

Nous lui souhaitons à lui et à sa famille la bienvenue et une bonne et rapide adaptation dans la cité marmotte.