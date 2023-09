Rugby : Rodez sourit en deux temps pour sa première

D’abord approximatif et même réduit à 14, Rodez a vécu une folle fin de première rencontre de Fédérale 3 lui octroyant le bonus offensif, ce dimanche dans son stade Paul-Lignon (22-3).

Cinq points en trompe-l’œil ? Peut-être pas. Mais on peut malgré tout dire que Rodez s’est très bien sorti ce dimanche de son premier match de la saison, remportant un succès bonifié devant les banlieusards toulousains de La Saudrune au terme d’une partie contrastée de laquelle, forcément, le positif ressort bien plus.

Comme ce magnifique essai au bout du bout de Jean Cazals après une chistera de Tanguy Alaux près de la ligne de touche, conférant le bonus offensif. Ou l’apport des entrants en deuxième période, la réalisation tout en puissance d’Augustin Vauthier (75e) en témoignant. C’est d’ailleurs sûrement là que les Aveyronnais ont fait pencher la balance en leur faveur : avec la profondeur de leur banc.

Et c’est relativement nouveau pour un club qui, rappelons-le, ne vise ni plus ni moins que la montée en Fédérale 2. "Oui, oui, ceux qui sont rentrés ont apporté, c’est le but d’un banc, on appelle ça des finisseurs, a réagi le nouvel entraîneur principal des sang et or, Dominique Alaux. Aujourd’hui, ils ont rempli leur contrat, on n’a pas vu de différence. " On serait même tenté de dire qu’on a vu la différence, mais dans le bon sens, La Saudrune baissant lui clairement de pied, qui plus est contre le vent.

Le vent n’a pas aidé et, paradoxalement, les rouges si !

Finalement, le tournant de cette première sortie devant quelque 1200 supporters rue Vieussens se situe paradoxalement quand Rodez a perdu son 3e ligne Mathis Arnaud, exclu après qu’un adversaire est resté au sol juste après les citrons ; décomplexant peut-être les locaux. Car on a cru là le RR bien mal embarqué : mené sans avoir pu inscrire le moindre point, gâchant au pied (Arnaud Miquel, Valentin Rigal, Corentin Aigoui) avec il est vrai un fort vent qui n’a pas du tout aidé, déplorant aussi les sorties sur blessure de son arrière Miquel et de son demi-de-mêlée Axel Riols. Ajoutez-y un rageant en-avant de passe commis alors que Jonathan Bel était allé à l’essai profitant d’une supériorité numérique temporaire (27e), et vous obtenez une partition pour le moins brouillonne jusque-là.

Le fait de la pression ? "De la pression, c’est normal pour un premier match, a expliqué Alaux avant de détailler : Mais sur la physionomie, je pense qu’on domine du début jusqu’à la fin. C’est seulement des erreurs et des détails techniques qui nous ont empêchés de scorer avant et de prendre le large. "

"Il fallait apprendre à se connaître"

Peut-être aussi un certain temps d’adaptation nécessaire pour un XV de départ qui faisait figurer plus de sept recrues. Le capitaine Michael Schramm, tout heureux de débuter par un succès bonifié pour la première fois depuis 2019 et la reconstruction du club de rugby de la ville, de confirmer : "Il fallait apprendre à se connaître sur ce premier match. On a réussi ensuite à se libérer et à jouer notre jeu."

Il ne faut pas omettre aussi que les Haut-Garonnais ont également terminé à 14 après un début de bagarre générale visiblement initié par l’ouvreur Poux. Accentuant le regain de Ruthénois qui venaient de prendre les devants, déjà à 14 contre 14, par leur nouveau centre Matthias Christophe. Rigal retrouvait enfin des couleurs (et un vent favorable) à l’ouverture alors que le rentrant Dressayre allait bonifier encore ce bon passage, du pied et par trois fois. Une fin à sens unique donnant le sourire au peuple rouergat. Confirmation est désormais attendue dès dimanche à La Salvetat.