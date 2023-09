Sénergues. La chimie des plantes et leurs vertus

Valérie et Pierre Laszlo résident une grande partie de l’année à Sénergues, et ce, depuis plus de 25 ans. Pierre, chimiste de renommée internationale a dirigé simultanément le laboratoire de chimie moléculaire à l’École polytechnique et à l’université de Liège, dont il est professeur honoraire. En 1999, il est récompensé par le prix Maurice Pérouse (Fondation de France), pour l’ensemble de son œuvre de vulgarisation scientifique. Il est l’auteur de plus de vingt-cinq ouvrages. Vendredi 22 septembre, il se fera botaniste dans le cadre des conférences organisées par l’association Artistique et Culturelle de Conques et le Centre de documentation historique de Conques.

Il invitera à partir de 18 h 30 à l’auditorium du Centre Européen de Conques à la découverte des aspects méconnus des plantes et de leurs vertus. Des plantes que nous croisons tous les jours sur les chemins et dans les prés. Entrée libre.