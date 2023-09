La génération Z prête à tout pour assister à un concert ?

(ETX Daily Up) - Les organisateurs de grands événements musicaux s’inquiètent du vieillissement de leurs publics. Mais qu’ils se rassurent : les jeunes mélomanes, c’est-à-dire ceux appartenant à la génération Z, sont prêts à faire de nombreux sacrifices pour voir leurs artistes fétiches sur scène.

C’est en tout cas ce qu’affirme un sondage* mené par l’institut YouGov, pour le site de revente de billets Viagogo, et relayé par le média spécialisé NME. On y apprend que 19% des membres de la génération Z ont déjà posé un jour de congé à la dernière minute pour assister à un concert. Seuls 8% des millennials ne sont pas allés au travail pour la même raison. Cela en dit long sur le rapport que les jeunes entretiennent avec le monde du travail, mais surtout avec la musique live.

En effet, les personnes qui composent la génération Z sont à un moment charnière de leur "carrière" de mélomanes. Ils sont à des âges où ils commencent à se rendre à leurs premiers concerts, sans leurs parents, et installent leurs habitudes d’amateurs de musique. Ce qui semble les mettre en émoi. Un représentant de la génération Z sur cinq confie avoir déjà pleuré durant un concert, contre 18% des millennials et 11% des baby-boomers. Pour beaucoup, ces expériences musicales sont aussi - voire plus - mémorables que leur premier emploi ou la perte de leur virginité.

Passionnés et connectés

Si ces résultats mettent en lumière le rapport très passionnel qu’entretiennent certains jeunes avec les concerts, il est important de garder à l’esprit l’hétérogénéité des habitudes. Car le concept même de génération Z fait l’objet de nombreux débats, notamment du point de vue des pratiques d’écoute musicale. Si les moins de 25 ans consomment majoritairement de la musique sur les plateformes de streaming et les réseaux sociaux, ils ne sont pas tout le temps connectés. La grande majorité d’entre eux (84%) n’a aucun mal à laisser son téléphone dans sa poche durant un concert, pour danser et s’époumoner sur leur chanson préférée. Mais qu’on ne se trompe pas : il paraît inconcevable pour les Z de se rendre à un concert sans smartphone. Ils l’utilisent, entre autres, pour partager l’annonce d’un concert sur les réseaux sociaux, présenter leur billet à l’entrée de la salle, donner rendez-vous à leurs amis, prendre une photo du musicien sur scène ou encore faire des Stories pour le souvenir. Les membres de cette génération sont plus enclins que leurs aînés à publier en ligne du contenu en lien avec les événements musicaux auxquels ils assistent.

Cependant, les professionnels de la musique live ne voient pas toujours d’un bon œil l’omniprésence des smartphones dans les salles de concert. Certains artistes demandent à leurs fans de s’abstenir de les utiliser quand ils sont sur scène, afin de préserver la magie des concerts. D’autres vont même plus loin en les interdisant purement et simplement. La question du rapport des jeunes aux concerts et aux festivals dépasse les seuls enjeux des téléphones portables. Elle appelle à s’interroger sur le modèle de ce genre d'événements musicaux, que ce soit en termes de fréquentation ou d’augmentation du prix des billets. Si on associe souvent les concerts à la jeunesse, encore faut-il que les jeunes puissent et surtout veuillent y assister. Il en va de la survie du secteur.

*Ce sondage a été réalisé par Viagogo, par l'intermédiaire de YouGov, auprès de 2000 Britanniques en juillet 2023.