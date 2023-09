Plus de 30 000 impacts de foudre enregistrés : le 17 septembre devient le jour le plus foudroyé en France depuis 1997

Après les intempéries du week-end, un nouveau record du nombre d'impacts de foudre a été enregistré ce dimanche 17 septembre 2023 en France.

Un nouveau record météorologique a été battu ce dimanche 17 septembre 2023. En effet, plus de 35 000 impacts de foudre ont été recensés en France en 24 h, comme le rapporte l’Observatoire français des tornades et des orages Keraunos.

Le 17 septembre devient la journée la plus fortement orageuse de septembre depuis le début de nos relevés en 2009.

L'indicateur de sévérité orageuse (couplage intensité/étendue) ressort > 25, ce qui n'était jamais arrivé en septembre. Ancien record 24,94 le 16/9/2015. #orages pic.twitter.com/sV7bTe5Fuv — Keraunos (@KeraunosObs) September 18, 2023

De 31 121 à 35 000 impacts

Météo France, lui, recense 31 121 impacts, la journée du dimanche 17 septembre 2023 devient la plus foudroyée pour un mois de septembre, depuis le début des relevés en 1997.

Le précédent record mensuel remonte au 26 septembre 2021 avec 26 654 impacts.

\u26a1\ufe0fAvec 31 121 impacts, la journée du dimanche 17 septembre 2023 devient la plus foudroyée pour un mois de septembre, depuis le début des relevés en 1997.



Le précédent record mensuel remonte au 26 septembre 2021 avec 26 654 impacts. #meteo #orages pic.twitter.com/5nSGfDmU4V — Météo-France (@meteofrance) September 18, 2023

"L’indicateur de sévérité orageuse (ISO), mesuré depuis près de 15 ans, ressort pour la journée à plus de 25. Cette valeur est temporaire car tous les pointages de dégâts n’ont pas encore eu lieu à l’heure de la rédaction de cette actualité. Mais la valeur dépasse déjà celle de 24,94 relevée le 16 septembre 2015", indique Keraunos dans un communiqué.

La Haute-Vienne la plus foudroyée

La Haute-Vienne arrive en tête de liste des départements les plus foudroyés. Toujours selon les données de Keraunos, l’Observatoire français des tornades et des orages violents, 2 239 éclairs ont été recensés dans ce département entre 16 h et 21 h ce dimanche.

Au moment le plus intense de l’épisode orageux, entre 18 h et 19 h, c'est 919 éclairs qui ont percé le ciel de Haute-Vienne.

Trois départements en vigilance orange

Ce lundi 18 septembre, l'Ardèche, la Drôme et l'Isère sont toujours placés en vigilance orange orages et pluie-inondation par Météo France. 79 autres départements sont en vigilance jaune pour des risques d'orages.