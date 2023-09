Villefranche-de-Rouergue. Reprise imminente pour les seniors de l’Avenir

Ultime semaine de préparation pour les seniors avec la reprise du championnat le week-end prochain qui débute par un derby à Naucelle. Pour toutes les autres catégories du club, la préparation bat son plein en attendant le championnat le premier week-end d’Octobre.

Pour les seniors, l’ouverture du championnat se profile à l’horizon et les joueurs mettent les bouchées doubles à l’entraînement avec de l’intensité si bien que le dernier a laissé des traces avec plusieurs joueurs touchés sans toutefois remettre en cause leur participation à la reprise du championnat.

C’est pour cette raison ajoutée à des cas de Covid et de gastro-entérite que les entraîneurs ont préféré surseoir au déplacement à Marssac en match amical retour afin de protéger leur effectif.

Cette dernière semaine de préparation sera consacrée à peaufiner la tactique, les diverses combinaisons mais aussi à lever les doutes à certains postes. Pour essayer de mettre fin au signe indien de débuter le championnat par une défaite, la totalité de l’effectif est attendue par les entraîneurs lors des deux entraînements de cette semaine.

Pôle jeunes

En tournoi de préparation à Viviez face à Rodez Rugby et le SCD, les U16 et U-19 ont tous débuté leur saison de la même manière : une défaite et un match nul. Encore en préparation, ces deux équipes vont continuer à travailler pour être fin prêtes pour leur championnat début octobre.