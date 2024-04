Rugby : déjà qualifié, Decazeville vise le top 4 à Riom pour être hôte des barrages

Dimanche 21 avril, les Decazevillois (4es) sont à Riom (10e) pour disputer l’ultime journée de la phase régulière de Fédérale 2. Et le but des hommes du Bassin : l’emporter pour tenter de gagner une place et rallier le top 4, synonyme de réception pour la première étape des phases finales. Coup d’envoi à 15 h 15.

Dire que cette rencontre est décisive n’est assurément pas exagéré. En voyageant jusqu’à Riom (10e) pour la dernière journée de championnat, dimanche 21 avril (15 h 15), le Sporting (4e) a les cartes en main afin de bien terminer la phase régulière. Si les Decazevillois sont donc en mission en Auvergne, il en sera de même pour Riom, qui joue sa survie en Fédérale 2.

En effet, en cas de défaite de Riom sur sa pelouse et une victoire de Belvès (11e, qui reçoit Causse-Vézère, 6e), les Auvergnats seront assurés de terminer à une place de relégable. Et la pression qui régnera dans les rangs riomois sera aussi présente dans le camp decazevillois, qui doit remporter ce match afin de terminer dans les quatre premiers du classement et ainsi recevoir, le 5 mai pour les barrages.

"Nous retrouvons un effectif plus stable aujourd’hui", se satisfait l’entraîneur Anthony Julian qui voit revenir dans le groupe des joueurs majeurs comme le capitaine Loïc Rouquette, Boris Lac en troisième ligne centre et également Grégory Fabro en pilier. Sans compter sur l’absence d’Antoine Pisano et la mise au repos des deux Quentin, Fiches et Guibert. Mais comme la vie n’est pas un long fleuve tranquille, le Sporting a des soucis dans ses lignes arrières.

Le coup dur : Albert Valentin s’est fait les croisés

Les blessures sont graves, comme la rupture des ligaments croisés d’un genou de Maxime Monbroussous et d’Albert Valentin, blessé dimanche dernier, qui sont contraints d’arrêter leur saison. Des joueurs sur lesquels Anthony Julian comptait pour le barrage. "Je suis vraiment triste pour eux, se blesser à un tel moment de la saison… Albert Valentin, va se faire opérer rapidement et pourra certainement revenir vers décembre prochain. Tandis que pour Maxime, nous ne savons pas encore. En attendant, on doit composer également avec la suspension de Quentin Vabret. Nous avons les joueurs pour ça et je sais qu’ils vont prendre leurs responsabilités."

Ainsi ce sont Joran Vidal et Sergio Kasper qui vont officier au centre, tandis que Romain Verdié va prendre place à l’arrière. Sur les ailes, Quentin Thomas va officier avec un petit nouveau dans l’effectif : Timéo Fabre le véloce ailier de la réserve qui affiche, de par ses performances, un réel potentiel pour l’avenir.