Sixtine sauvée de l'abattoir : née avec six pattes et opérée avec succès en Aveyron, la femelle d'un an a rejoint le Troupeau du bonheur

Un bovin sur 25 000 est atteint par cette malformation congénitale appelée polymélie dont souffrait Sixtine, opérée avec succès, il y a un an par le docteur Judith Badelon, à Saint-Geniez-d'Olt-et-d'Aubrac. Elle vit désormais en Isère au sein d'un "troupeau du bonheur".

Sauvée il y a un an par Judith Badelon, une vétérinaire de la clinique Causse Comtal de Saint-Geniez-d'Olt-et-d'Aubrac, avait réalisé une intervention à la fois rarissime et délicate. Elle avait opéré Sixtine, âgée d'un peu plus d'un an, née en août 2022, avec six pattes dont deux sur le dos.

Deux pattes au niveau d'une omoplate

Une première pour cette doctoresse. "Les deux pattes supplémentaires étaient attachées au niveau d'une omoplate du veau", confiait la doctoresse. Le bovin souffrait d'une polymélie, c'est-à-dire, la présence de membres surnuméraires chez les animaux. C'est une malformation congénitale.

1 bovin sur 25 000 concerné

"Il y a deux hypothèses principales. Soit, c'est dû à une mauvaise séparation de jumeaux pendant la gestation. Soit, à une fusion loupée de jumeaux pendant la gestation", expliquait à l'époque le docteur Badelon.

"Cela concerne 1 bovin sur 25 000. Ce sont des malformations qui existent aussi chez les humains. Là aussi, la prise en charge, la plupart du temps, est chirurgicale".

Elle devait finir à l'abattoir

Quatre semaines après son opération, la jeune femelle de race limousine, se portait à merveille. Cette belle histoire avait, à l'époque, fait le tour des réseaux sociaux et des colonnes des médias de toute la France. Depuis, la génisse avait repris le chemin de son exploitation.

Ces dernières semaines, Sixtine est revenue sur le devant de la scène lorsque la nouvelle de son abattage prochain a été révélée. Dès lors, plusieurs associations de défense animale (30 millions d’amis, fondation Bardot, Oeuvre d’assistance aux bêtes d’abattoirs) mais aussi des particuliers ou encore le journaliste militant Hugo Clément étaient montés au créneau.

Rachetée par l'association Oaba

Aussi, la femelle devait prochainement être envoyée à l'abattoir et être ainsi vendue pour sa viande. Mais l'éleveur, confronté à une vague de critiques, a fini par accepter l'offre de l'association Oaba pour lui racheter la bête, et ainsi lui laisser la vie sauve.

Comme le rapportent nos confrères de France 3, Sixtine est arrivée dans sa nouvelle demeure, ce dimanche 17 septembre 2023. C'est en Isère, qu'elle va désormais vivre des jours heureux. Comme l'explique l'association Œuvre d’assistance aux bêtes d’abattoir), le veau intègre à vie un "troupeau du bonheur", en Isère, où elle vivra jusqu'à sa mort naturelle.

L'association, qui rayonne sur toute la France, travaille avec des fermes partenaires. Ce "Troupeau du bonheur", un refuge, accueille actuellement "plus de 500 pensionnaires, en majorité des moutons, des vaches, des bœufs, des chèvres et des boucs, mais aussi des chevaux et des ânes, des cochons et des volailles" peut-on lire sur leur site internet. Tous ces animaux ont été victimes de mauvais traitements, ou d’abandon de soins.