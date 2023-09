Salles-la-Source. Trame d’Arts : l’exposition de Ludivine Vayssade prend ses marques

Le vernissage de l’exposition de Ludivine Vayssade à la galerie Trame d’Arts a permis à l’artiste de rappeler que "c’est un honneur pour moi que mes œuvres soient présentées dans cet écrin qui se trouve sur la route Soulages. Ma passion est de représenter des personnages"

Zoé Mouret, présidente de l’association qui gère la galerie dans des locaux loués par la mairie trouve "extraordinaire qu’avec quelques traits, un peu de couleurs, quelques ombres la peinture se transforme en une présence, un regard qui anime chaque tableau où chaque personnage à sa propre expression. Cela s’appelle du talent. C’est formidable."

Ce qui satisfait complètement le maire et ses adjoints, en visite lors du vernissage de l’exposition : "C’est formidable que Trame d’Arts existe. C’est une chance pour nous d’avoir ce lieu d’exposition qui présente le travail d’artistes qui ont de la personnalité et un vrai sans artistique. Je viens chaque fois que je peux admirer ces expositions qui se suivent et qui ne se ressemblent pas" précise Jean-Louis Alibert, le maire.

L’exposition est visible jusqu’au 1er octobre, les vendredis, samedis, dimanches de 14 h 30 à 18 h 30, avec la présence de Ludivine qui se fera un grand plaisir de partager sa passion avec les visiteurs.