Les lieux du crash ont été localisés dans la nuit en Lozère, le pilote n'a pas survécu.

Dramatique accident en Lozère ce samedi 16 septembre 2023, où un aéronef a soudainement cessé d'émettre au nord du lac de Villefort... Un dispositif de recherche a rapidement été mis en place, notamment grâce à des témoignages d'habitants, et les restes de l'avion accidenté ont été retrouvés.

Le monomoteur a d’abord été retrouvé dans la montagne, complètement disloqué, racontent les gendarmes de Lozère. Le pilote, qui était seul à bord, n'a pas survécu à l'accident.

D'importants moyens déployés pendant les recherches

D'importants moyens ont été mobilisés pour les recherches, avec les pompiers de Lozère et le GRIMP (groupe de reconnaissance et d'intervention en milieu périlleux). Les secours sont partis à la recherche de l'aéronef de nuit, sous la pluie et le brouillard, jusqu'à tomber sur les premiers débris et sécuriser le secteur. Les gendarmes ont été appuyés par un télépilote de drone et la Cellule d'identification criminelle.

L'enquête a été confiée à la brigade de Villefort avec la brigade de gendarmerie des transports aériens, chargée de constater les accidents d'aéronefs civils. Les agents du bureau d'enquête d'analyse (BEA) ont procédé aux constatations.

Les gendarmes n'ont pas partagé d'hypothèse quant aux causes de l'accident mortel.