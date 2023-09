Paris : jours de fête en vue dans les parcs et jardins du XIXe arrondissement

La Fête des jardins se profile avec un dense programme d'animations et rencontre, dans les parcs de l'arrondissement mais aussi dans un grand nombre de ses jardins partagés.

Découvrez des espaces verts et la végétalisation participative, profitez de conseils en jardinage, aiguisez votre sensibilité à la préservation et le développement de la biodiversité, aux enjeux climatiques, rencontrez les jardiniers de la ville, des associations, des partenaires acteurs de la nature en ville dans le XIXe... Dans le cadre de cette nouvelle édition de la Fête des jardins, de nombreuses animations sont mises en place.

Parc des Buttes-Chaumont

Samedi 23 et dimanche 24 de 14 h à 19h au parc des Buttes-Chaumont, place Armand-Carrel.

Démonstration de grimpe aux arbres par les arboristes-élagueurs, et présentation de leur métier, présentation des métiers de la maçonnerie et de la serrurerie de 14h à 18h, « Le tri, c’est chic » : sensibilisation aux consignes de tri avec le SYCTOM, samedi de 14h30 à 18h, découverte d’une ruche et du matériel apicole avec l’apiculteur Karout de 14h à 18h, information sur les missions et le recrutement des agents d’accueil et de surveillance et des agents de la police municipale

Ateliers : compostage, les bonnes pratiques, les bons usages. Rempotage (pensez à apporter vos pots), reconnaissance de plantes odorantes, créations végétales et bouquets secs : confection de bouquets de fleurs séchées et de saison, potagers en sacs et visite guidée autour de l’histoire du parc et de la gestion différenciée de 16h à 17h.

Au programme aussi, des jeux de piste, un chamboule-tout aux couleurs des Jeux Olympiques et Paralympiques, une marelle autour du règlement des parcs et jardins, un jeu de l’oie « Stop incivilités », un quiz.

Ateliers et animations jeune public : « Tronche de sable » : création de portraits paysagers dans du sable à l’aide de cailloux galets, branches… Découverte des plantes adventices

À la butte Bergeyre, les habitants de l'arrondissement ont rendez-vous pour une visite guidée à la découverte de la vigne municipale de la Butte Bergeyre et de ses cépages. Rendez-vous au bout de la rue des Chaufourniers.

Par ailleurs, de nombreuses animations sont mises en place dans les jardins partagés de l'arrondissement.