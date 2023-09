À Paris, le XVIIIe arrondissement poursuit sur la voie de la piétonnisation

La Ville de Paris intervient dans plusieurs voies de l'arrondissement pour les piétonniser dans le cadre des "Rues aux Ecoles".

Les Rues aux Ecoles, tronçons fermés à la circulation automobile, ont été expérimentées en 2019 aux abords de plusieurs écoles du 18e. Ce dispositif vise à garantir la sécurité des enfants et les familles aux abords des établissements, à rendre l'espace public plus convivial et à réduire la pollution en ville.

Voici la liste des "Rues aux Ecoles" dans le XVIIIe arrondissement :

Quartier Goutte d'Or

Rue Emile Duployé - entre la rue Marcadet et la rue Stephenson

Rue Marcadet - entre la rue Ernestine et la rue Emile Duployé

Rue Pierre Budin / A venir

Rue d'Oran - entre la rue Léon et le 22, rue d'Oran

Rue Cavé - entre Affre et Saint Jérôme

Rue Saint-Luc

Rue Richomme

Secteur Clignancourt - Jules Joffrin

Rue Ferdinand Flocon - entre la rue Simart et la rue Eugène Süe

Rue Hermel - entre la rue Marcadet et la rue Duc

Secteur La Chapelle - Marx Dormoy

Placette des Messagerie de l'Est

Secteur Charles Hermite - Evangile

Rue de la Guadeloupe - entre la rue Pajol et la rue du Canada

Secteur Grandes Carrières - Clichy

Rue Vauvenargues - entre la rue Marcadet et la rue Eugène Carrière / Ouverte à la circulation générale

Par ailleurs et afin de poursuivre dans cette démarche, des aménagements sont en cours dans la rue Cavé