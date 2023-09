Mayran. Le village sera en fête

Le comité des fêtes s’est réuni pour préparer les festivités du village qui se dérouleront les 7 et 8 octobre. D’abord, les traditionnelles aubades aux habitants se dérouleront les week-ends des 23 et 30 septembre.

Samedi 7 octobre, le traditionnel cochon grillée animée par Benjamin Malric sera reconduit. Dimanche matin, les plus matinaux retrouveront le déjeuner aux tripoux, chèvre et manchons.

À partir de 10 heures et jusqu’au soir, le centre équestre de Rignac proposera un baptême à poney pour les tout-petits.

Dans l’après midi, un concours de pétanque sera organisé pour les plus courageux et la projection d’un film en collaboration avec l’association Georges Rouquier de Goutrens aura lieu dans la salle des fêtes : "On finira cette belle journée autour d’un cornet de châtaigne grillée et d’un verre de cidre" ont confié les membres du comité des fêtes.