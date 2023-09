Le grignotage ne serait pas forcément mauvais pour la santé, révèle une étude

(ETX Daily Up) - Ennui, stress, frustration, ou habitude : le grignotage peut être déclenché par différents facteurs, et avoir un impact néfaste sur l'indice de masse corporelle et certaines maladies métaboliques. Mais contrairement aux idées reçues, ces fringales diurnes ou nocturnes ne sont pas forcément mauvaises pour la santé, au contraire, comme le suggère une nouvelle étude. Tout dépend en réalité des en-cas choisis, et de l'heure à laquelle ils sont consommés.

Les Français grignoteraient de plus en plus, et ce à n'importe quelle heure de la journée. C'est ce qu'a révélé en 2018 une étude réalisée par le Crédoc pour Mondelez International, dévoilée par Le Parisien. Près de quatre sondés sur dix (38%) avouaient alors consommer au moins un en-cas (pause, apéro, snacking, goûter, ou autres) tous les jours ou presque, et 35% confiaient succomber à ces fringales deux à trois fois par semaine. Un écart qui ne constituait pas pour autant une source de culpabilité (86%), et auquel les répondants s'adonnaient par plaisir, par nécessité de couper la faim, ou besoin de décompresser. Bonne ou mauvaise chose ? Une équipe de chercheurs du King's College de Londres vient de trancher.

Bénéfique pour la santé…

Le grignotage peut être néfaste - ou bénéfique - pour la santé, selon la façon dont il est envisagé par le commun des mortels. C'est ce qui ressort de récents travaux menés auprès de 854 personnes issues d'une plus vaste étude, le programme Zoe Predict, dont 95% ont déclaré avoir régulièrement recours à des en-cas. Publiées dans l'European Journal of Nutrition, ces recherches montrent d'abord que près de la moitié des personnes qui grignotent (47%) consomment deux snacks par jour, tandis que 29% en mangent plus de deux. Mais la surprise provient du fait que le grignotage n'est pas nécessairement mauvais pour la santé. Il pourrait même en réalité en améliorer certains aspects.

"Contrairement à la croyance populaire, l'analyse a montré que le grignotage n'est pas mauvais pour la santé, à condition qu'il s'agisse d'en-cas sains. Les personnes qui consomment fréquemment des en-cas de bonne qualité, comme des noix et des fruits frais, sont plus susceptibles d'avoir un poids sain que celles qui ne grignotent pas du tout ou qui grignotent des aliments malsains. L'analyse a également montré que des en-cas de bonne qualité peuvent également améliorer la santé métabolique et réduire la sensation de faim", peut-on lire dans un communiqué.

… A condition de ne pas manger gras ou sucré

Attention toutefois, la nature de l'en-cas peut changer la donne, et transformer ces bienfaits en méfaits. Les conséquences peuvent même être plus importantes, puisque l'étude nous apprend que le grignotage pourrait annuler les bienfaits des repas sains. Un détail qui n'est pas sans importance si l'on considère que les biscuits, les gâteaux, les tartes, les céréales, ou encore le fromage comptent parmi les snacks les plus consommés. L'étude indique par ailleurs que plus d'un quart des participants (26%) ont affirmé consommer des repas sains - ceux pris aux heures traditionnelles - mais aussi des en-cas considérés comme beaucoup moins sains, à savoir des aliments hautement transformés ou des produits sucrés.

Et c'est là que le bât blesse, puisque les en-cas de ce type ont été associés à un indice de masse corporelle (IMC) plus élevé et à un plus grand volume de graisse viscérale, entre autres, induisant un risque accru de maladies métaboliques comme les accidents vasculaires cérébraux, les maladies cardiovasculaires, et l'obésité. Un problème si l'on considère que la moitié du panel s'attèle à prendre des repas sains, tout en grignotant des produits gras ou sucrés, ou l'inverse, réduisant à néant les efforts réalisés au petit-déjeuner, au déjeuner, et au dîner.

"Si l'on considère que 95% d'entre nous grignotent et que près d'un quart de nos calories proviennent d'en-cas, remplacer les en-cas malsains tels que les biscuits, les chips et les gâteaux par des en-cas sains comme les fruits et les noix est un moyen très simple d'améliorer sa santé", conseille le Dr Sarah Berry du King's College de Londres, qui a participé à ces travaux de recherche.

L'heure, tout aussi importante

Un autre facteur peut se révéler déterminant : l'horaire auquel hommes et femmes s'adonnent au grignotage. Alors que l'étude du Crédoc montrait en 2018 que les Français grignotaient tout au long de la journée, on apprend ici que les en-cas pris après 21h sont "associé[s] à de moins bons marqueurs sanguins que toutes les autres heures de grignotage". Une chose qui pourrait être due, cette fois encore, à la nature des snacks pris le soir - souvent devant la télévision - et plus riches en graisses et en sucres.

"Cette étude contribue à la littérature existante selon laquelle la qualité de l'alimentation est le facteur déterminant des effets positifs de l'alimentation sur la santé. Veiller à une alimentation équilibrée en fruits, légumes, protéines et légumineuses est le meilleur moyen d'améliorer sa santé", conclut le Dr Kate Bermingham, co-auteure de ces travaux.

Dans ses recommandations pour adopter durablement une alimentation saine, l'Organisation mondiale de la Santé (OMS) conseille, si grignotage il y a, de se tourner vers "des fruits frais et des légumes crus plutôt que des en‑cas sucrés".