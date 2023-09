Paris : dans le XIIe arrondissement, la place Félix-Eboué va bientôt changer de visage

Le réaménagement de la place Félix Eboué consistera à « réaménager la place au profit des piétons et des piétonnes, mais également des mobilités douces, la végétaliser et en faire un vrai lieu de vie ».

La place Félix Éboué, qui restera un lieu de passage, sera un nouvel espace de vie pour toutes et tous dans le 12e arrondissement. Un rééquilibre du partage de l’espace public sera opéré afin de créer un vaste espace piéton végétalisé autour de la fontaine aux lions.

Le projet de réaménagement entend d’abord conforter la place des piétonnes et des piétons dans la ville. Au cœur de la place, un vaste espace piéton de plus de 3 000 m2 sera un lieu agréable et sécurisé pour toutes et tous, qui mettra en valeur la fontaine aux lions. Rattachée par le sud, cette nouvelle place sera accessible par de nouvelles traversées sécurisées qui faciliteront les accès aux transports en commun.

Le déplacement des voies cyclables sur la chaussée permettra de libérer les trottoirs, à la faveur des piétonnes et des piétons dont les cheminements seront désormais plus sécurisés.

De nouvelles traversées sécurisées par des feux seront aménagées pour faciliter les cheminements piétons.

L’aménagement de la place a été pensé pour améliorer la circulation des bus. Avant d’entrer sur la place, deux nouvelles voies réservées aux bus leur donneront une priorité pour s’y insérer. Cela permettra de fluidifier la desserte en transports en commun.

Les cyclistes bénéficieront désormais d’une piste bidirectionnelle sécurisée et située sur la chaussée. Au même titre que pour les piétons, les traversées des cyclistes seront sécurisées par des feux.

L’aménagement de la place a été pensé pour conserver ses usages commerçants et associatifs. L’aire piétonne au sud de la place restera accessible aux livraisons, qui sont essentielles pour les commerces de la place. De plus, pour mettre en avant la vie culturelle, associative et citoyenne de l’arrondissement, le kiosque citoyen sera déplacé sur le terre-plein central.

Largement bitumée, la place est aujourd’hui un véritable îlot de chaleur au sein du quartier. Le projet vise à la transformer en un espace de fraîcheur et lutter ainsi contre les effets du réchauffement climatique. Les diagnostics des sols qui ont été menés ont permis d’envisager la plantation d’au moins 40 arbres de grand développement et l’aménagement d’environ 1 000 m2 d’espaces végétalisés au cœur de la place, dont une pelouse accessible et sécurisée.