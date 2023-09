Séisme meurtrier au Maroc : la région Occitanie débloque une aide d'urgence pour aider les populations sinistrées

En s'associant à la région PACA et à la Collectivité de Corse, une aide de 1 million d'euros sera bientôt en chemin vers le Maroc.

Le dernier bilan fait état de plus de 3 000 morts et plus de 5 500 blessés, sans compter les dégâts matériels considérables, deux semaines après le puissant tremblement de terre au Maroc en date du 8 septembre 2023.

Depuis Marseille (Bouches-du-Rhône), la présidente de la Région Occitanie, Carole Delga, annonce l'envoi d'une aide financière de 300 000 euros à des destinations des organismes humanitaires présentes au Maroc. Une annonce conjointe avec la Région PACA et la Collectivité de Corse qui fait grimper cette aide à 1 million d'euros au total.

"Nous avons tous un rôle à jouer face à ces tragédies qui se multiplient"

La Région Occitanie souhaite octroyer 150 000 euros à la Croix-Rouge Française, et 150 000 euros aux associations/collectivités/ONG qui interviennent sur la reconstruction des zones sinistrées. Le vote sera proposé aux élus de la Région le 20 octobre 2023.

"Nous avons tous un rôle à jouer face à ces tragédies qui se multiplient, et c’est pourquoi la Région Occitanie s’est associée dès le lendemain du séisme ayant touché le Maroc à la Région Sud et la Collectivité de Corse pour mobiliser en urgence 1M€ en faveur des populations sinistrées", commente Carole Delga par voie de communiqué.

Tout en rappelant qu'une première aide d'urgence a été envoyée à la Libye, frappée par des inondations mortelles, où plus de 11 000 personnes ont perdu la vie et où 20 000 personnes sont portées disparues. "Nous croyons fermement en la force de la coopération méditerranéenne pour faire face aux situations d'urgence, répondre aux crises qui se multiplient et bâtir un avenir plus résilient. Nous avons prouvé à de nombreuses reprises que les coopérations interrégionales sont un échelon pertinent pour agir, comme nous le faisons déjà en Occitanie à travers l’Eurorégion avec la Generalitat de Catalogne et le Gouvernement des Îles Baléares. Je suis favorable à l’idée d’aller plus loin et de réfléchir à de nouveaux modèles de gouvernance en Méditerranée, pour accroître notre attractivité et peser sur la scène européenne".