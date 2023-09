Visite du pape François à Marseille : quand le stade Vélodrome se transforme en cathédrale à ciel ouvert

L'un des points forts de la visite du pape François à Marseille sera la messe géante, qu'il dirigera depuis le stade Vélodrome, ce samedi 23 septembre 2023. Et pour l'occasion, l'enceinte s'est métamorphosée !

Le pape François est à Marseille, les 22 et 23 septembre 2023, à l'occasion des Rencontres méditerranéennes. L'un des temps forts de sa visite sera la messe géante, fixée à 16 heures 15, en direct du stade Vélodrome.

Du foot au rugby... à la messe !

Et autant dire qu'en une semaine, l'enceinte marseillaise en aura vu de toutes les couleurs. Configuration football d'abord, avec le match de Ligue 1 entre l'OM et le Toulouse FC, dimanche 17 septembre 2023 (0-0). Il a ensuite fallu passer en mode Coupe du monde de rugby, avec le match du XV de France face à la Namibie. Les troupes de Fabien Galthié y ont joué jeudi 21, et par ailleurs enregistré une victoire historique (96-0). Mais moins de 48 heures plus tard, les ballons sont désormais rangés !

Nouvelle transformation

Au sortir de la victoire des Bleus, il a donc fallu s'activer pour transformer le Vélodrome en cathédrale à ciel ouvert. Les clichés rapportés depuis l'enceinte du boulevard Michelet ont fait état d'un changement éclair. Un grand autel a pris place dans le virage Nord : c'est là que le pape François s'installera en milieu d'après-midi.

Le gazon vert qui domine habituellement le Vélodrome a été recouvert d'une bâche blanche. Près de 60 000 personnes sont attendues pour assister à cette messe historique.

Animations, sécurité...

Si le virage nord sera donc occupé par le pape, le virage sud, qui lui fait face, a préparé cette venue exceptionnelle. Une tribune dans laquelle se retrouvent les South Winners, groupe de supporters de l'OM. Ils ont lancé un appel sur les réseaux sociaux durant la semaine, afin de "mettre en place les animations que nous avons prévues pour le pape".

Au rayon sécurité, Gérald Darmanin avait annoncé, le 12 septembre, que 5 000 policiers et gendarmes ainsi que 1 000 agents de sécurité privée vont être déployés lors de cette visite.