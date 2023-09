Les gendarmes gardois en ont vu parfois de toutes les couleurs, ce samedi 23 septembre en soirée, mais ils ont su prendre le taureau par les cornes...



Le week-end du Revivre au Grau-du-Roi dans le Gard, c'est une fête liée aux taureaux, aux manades, avec ces abrivados, encierros, bandidos, courses camarguaises, bref des animations biens cornues ponctuées par des concerts et des bandas. Et quand on dit bandas...

C'est la grande fête votive où le Grau-du-Roi "accomplit sa mue symbolique, quittant sa vocation de grande station balnéaire méditerranéenne prise dans l’effervescence de la haute saison touristique, pour recouvrer sa chair de village de pêcheurs camarguais", dit le programme

Initiée depuis 1946, cette fête s'est déroulée cette année du 8 au 17 septembre non-stop, pour se terminer par le Revivre, qui s'est déroulé une semaine plus tard, du vendredi 22 au dimanche 24, des manifestations toujours signées à la pointe de la corne du taureau.

Voilà pour la partie historique et touristique.

Le Revivre, ça a été l'occasion aussi pour les gendarmes de Nîmes et de Gallargues de prendre l'air. Ce qu'ils ont fait ce samedi 23 septembre tard dans la soirée afin d'effectuer des contrôles routiers près du Grau-du-Roi.

Dans deux des véhicules contrôlés, ces gendarmes ont découvert des produits stupéfiants conditionnés sous des formes joyeuses et multicolores : des grinders (effriteurs d'herbe ou de shit) colorés, de la résine de cannabis "dissimulée à des endroits folkloriques", de l'herbe dans des sachets très très fun... Enfin bref de quoi en prendre plein les mirettes avant même d'avoir tiré sur le joint.

L'histoire ne dit pas si les contrevenants ont été contrôlés avant ou après être allés taquiner la vachette au Revivre du Grau-du-Roi...