Séisme au Maroc : à Rodez, 400 convives partagent un couscous caritatif au profit des sinistrés

Organisé au haras par la Ville, les maisons de quartiers et la mosquée de Rodez, ce repas et ses bénéfices iront au profit des sinistrés du Haut Atlas.

Joindre l'utile à l'agréable. Cette courte maxime peut résumer l'opération menée par la Ville, les maisons de quartiers et la mosquée de Rodez ce samedi 23 septembre au haras.

Après le séisme survenu au Maroc dans la nuit du vendredi 8 au samedi 9 septembre, un élan de solidarité s'est rapidement mis en place en Aveyron, afin d'aider au plus vite les sinistrés de la région du Haut Atlas, particulièrement touchés par cette catastrophe naturelle.

Les convives étaient installés sous le préau du haras, avec une météo très fraîche à leurs côtés. Centre Presse - A. R.

Dans ce contexte, un événement caritatif était organisé sur le Piton, un repas typiquement marocain, dont les bénéfices seront reversés à l'association cultuelle des musulmans de Rodez, puis à une association marocaine. Au menu couscous, pâtisseries et le thé étaient offerts aux participants qui ont répondu massivement à l'appel des organisateurs. Plus de 400 repas, sur place et à emporter ont été vendus en ce jour.

"Ça fait chaud au cœur"

"Voir les gens se mobiliser et venir en nombre, ça nous fait chaud au cœur, remercie Mohamed Amachrouk, président de l'association cultuelle des musulmans de Rodez. Je tiens également à saluer l'engagement des bénévoles, nécessaire à l'organisation de ce repas." Ils sont près de 50 à avoir travaillé d'arrache-pied pour l'élaboration de ce repas et l'organisation qui en découle.

"Lors du conseil d'agglo du mois d'octobre, nous octroierons une aide exceptionnelle à destination de l'association Asif (association aveyronnaise en lien direct avec la commune d'Argana au Maroc, NDLR)", en profite pour ajouter le maire de la Ville et président de Rodez agglo, Christian Teyssèdre, venu participer à ce repas avec bon nombre d'élus. "Un vrai succès", conclut Nadia Abbou, conseillère municipale.