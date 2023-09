Les comités de jumelage de Millau et Bridlington étaient réunis ce vendredi 22 septembre en mairie pour se souvenir de 30 années d'amitiés entre les deux communes. Les folklores occitans et anglais vont se taper le bâton jusqu'au mercredi 27 septembre dans le Sud-Aveyron, et jusqu'à Albi.



Quelques notes de flûte, des coups de bâtons et des pas de danse millimétrés. Sur le parvis de la mairie de Millau, ce vendredi 22 septembre en fin de journée, les Morris dancers ont une nouvelle fois fait le spectacle. Toute la journée, dans les rues de Millau, ils ont défilé avec leurs habits folkloriques à l'occasion du trentième anniversaire du jumelage entre Millau et Bridlington, cette ville de 33 000 habitants dans le Yorkshire, bordée par la mer du Nord. Et cette danse traditionnelle censée chasser l'hiver a fait son effet sur les quelques nuages de passage au-dessus des grands causses.

La danse Morris, entre le pétassou gardois et la bourrée auvergnate

Entre le Causse noir et le causse Bégon, à Trêves, dans le Gard, le Pétassou est une tradition. Du patois "pétas", pour nommer les bouts de tissus qui forment l'habit traditionnel, la coutume marque elle aussi la fin de l'hiver. La danse traditionnelle anglaise perpétuée par les Morris dancers tout le week-end à Millau, la danse Morris, avec ces habits verts constitués de chiffons, est une tradition du nord de l'Angleterre, ses exécutants sont parfois appelés les "arbres dansants".

Quant aux pas, voire la musique "en boucle" et à l'accordéon, ils rappellent ceux de quelques bourrées dansées plus au nord dans l'Aveyron.

Finalement séparées par des milliers de kilomètres, les traditions sont communes et remontent bien plus loin que les trente années du jumelage entre Millau et Bridlington.

Ça va danser "angloccitan" jusqu'au mercredi 27

La délégation anglaise est arrivée à Millau le jeudi 21, a partagé des moments conviviaux de danse sur le marché vendredi 22 avant de rencontrer et de "croiser le bâton" avec les danseurs locaux de Lo Gantieilero. Samedi 23, c'était la journée d'hommages à celui qui a scellé le jumelage, Gérard Deruy. Dimanche, direction Aguessac pour une nouvelle journée d'échanges au centre culturel nagassol ou danses traditionnelles millavoises et anglaises se sont mélangées. Après une journée libre ce lundi 25, un déplacement à Albi est prévu mardi 26 avant une journée pique-nique et loisirs sur le Causse noir mercredi 27.

Le retour dans le Yorkshire des ces "arbres dansants" est prévu jeudi 28.