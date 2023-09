"C’est la Base" : une nouvelle campagne destinée à prévenir l'addiction à l'alcool chez les jeunes

(ETX Daily Up) - Exit la peur, la culpabilité, et les reproches, la nouvelle campagne de sensibilisation aux méfaits de l'alcool de Santé Publique France joue la carte du bon sens, avec un slogan qui sonne déjà comme une ritournelle : "C'est la Base". L'objectif est simple : rappeler les réflexes de base pour permettre aux jeunes de passer une soirée sans excès, et prévenir tout risque lié à une surconsommation d'alcool, tout comme à de potentielles addictions.

Cette nouvelle campagne de prévention, conjointement lancée par le ministère de la Santé et de la Prévention et Santé Publique France, ne s'attaque ni aux méfaits de l'alcool au volant, ni durant la grossesse, ni aux risques qu'il induit sur la santé à long terme, comme c'est souvent le cas, mais à une consommation excessive et aux addictions auxquelles sont exposés les jeunes. Et le ton change a fortiori, délaissant la peur pour davantage de responsabilisation. Le tout rythmé par une phrase simple, mais qui devrait trouver écho chez cette jeune génération : "C'est la Base". Il s'agit ici non pas de créer un électrochoc, mais d'accompagner ce public vers une consommation modérée et maîtrisée, dans l'objectif de lutter contre la surconsommation et les addictions.

"La campagne de prévention 'C’est la Base' rappellera ainsi les gestes simples à adopter pour se protéger et protéger les autres des risques liés à une surconsommation d’alcool", peut-on lire dans un communiqué publié par Santé Publique France. L'agence nationale de santé publique rappelle à ce titre que plus de huit jeunes âgés de 17 ans sur dix (81%) ont déjà expérimenté l’alcool. Un chiffre à mettre en parallèle avec des données issues de l'enquête ESCAPAD de l'Observatoire français des drogues et des tendances addictives (OFDT) qui révèlent qu'en 2017, 43,9% des jeunes du même âge faisaient état de comportements d'alcoolisation importante dans le mois - il s'agit du fait de boire cinq verres d'alcool ou plus lors d'une seule et unique occasion.

Face à ce constat, la nouvelle campagne de prévention et de sensibilisation entend rappeler les réflexes de base pour gérer au mieux sa consommation d'alcool. Le tout à l'aide de messages d'accompagnement visant à responsabiliser cette jeunesse face aux dangers d'une consommation excessive. "Penser à manger avant de boire de l'alcool, c'est la Base", "Ne pas insister si tes potes ne veulent pas consommer, c'est la Base", "Inviter ton pote à dormir chez toi s'il n'est plus en état, c'est la Base", "Boire aussi de l'eau si on consomme de l'alcool, c'est la Base" comptent parmi les messages de prévention à destination des jeunes visant à les sensibiliser sur leur rôle en matière de protection, vis-à-vis d'eux-mêmes ou des autres.

Mais cette communication destinée aux 17-25 ans ne se cantonne pas aux dangers de l'addiction à l'alcool, avec l'ambition de lutter également contre les addictions aux drogues. Santé Publique France rappelle à ce titre que 30% des jeunes âgés de 17 ans ont déjà expérimenté le cannabis. Et ce n'est pas un hasard si cette campagne de prévention est lancée quelques semaines après la rentrée. "La fin du mois de septembre et le mois d’octobre sont rythmés par les soirées et les week-end d’intégration liés à la rentrée universitaire. Dans cette période propice à des moments festifs, le ministère de la Santé et de la Prévention souhaite insister sur l’importance de prévenir les risques liés aux consommations d’alcool et de cannabis", est-il précisé.

Dans le même temps, Santé Publique France annonce une refonte de la plateforme Alcool Info Service, destinée à fournir des informations, de l'aide, et du soutien aux personnes confrontées à des problèmes en lien avec leur consommation d'alcool. Le but étant "d’améliorer l'orientation et l'aide personnalisée à destination des usagers".