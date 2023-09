Salon du réemploi de Rodez : Rack, pour une seconde vie solidaire aux ordinateurs délaissés

Présente au Salon du réemploi et de la réutilisation, l'association Rask se fait fort, depuis sa création, d'offrir une seconde vie aux ordinateurs délaissés par leurs propriétaires... mais qui, pour autant, peuvent être bien utiles à d'autres.

Désormais implantée à Onet-le-Château, l'association Rack est née à Rodez en 2010. Autour d'une philosophie qui, aujourd'hui encore, anime chacun de ses membres : permettre que des ordinateurs soient remis en service puis mis à disposition de personnes n'ayant pas la possibilité de s'équiper.

La "matière première" est fournie aux bénévoles par des particuliers qui changent d'ordinateur, mais aussi par des entreprises. L'une d'elles vient justement de leur offrir 200 machines qui trouveront prochainement une seconde vie. "Nous les mettons à disposition de ceux qui en ont besoin", résume le président Alexis César. Parce que, comme le souligne le trésorier David Rivière, "d'un point de vue administratif, on se retrouve vite bloqué quand on n'a pas accès à internet".

L'idée fondatrice de Rack est née du constat que "beaucoup de personnes n'ont pas les moyens de s'équiper en matériel neuf", comme l'expliquent les membres. Pour mener à bien leur mission, les trois membres les plus actifs reçoivent le renfort de 7 à 8 autres bonnes volontés dans leur travail de fourmi, entre le test des pièces de l'ordinateur, son remontage et l'installation d'un système d'exploitation Linux (Ubuntu), "plus simple et moins gourmand" que Windows, expliquent les bénévoles.

Pour ce qui est de la redistribution, Rack travaille avec un réseau d'assistantes sociales ou équipe les personnes qui font la démarche de la contacter. "Le principe est que l'ordinateur reste la propriété de Rack. Nous demandons simplement que, le jour où il n'est plus utile, il revienne à l'association", explique le président.

Au total, entre 600 et 800 ordinateurs redistribués

Contre une cotisation de 10 €, les adhérents (étudiants ou personnes précaires) peuvent ainsi disposer d'un ordinateur complet. Il ne sera bien entendu pas du dernier cri, mais permettra d'accéder à internet, de faire fonctionner réseaux sociaux ou logiciels de bureautique. Avec une approche identique à celle des débuts : "Récupérer local pour réemployer local", comme le souligne le trésorier.

Le cap de 2000 visiteurs franchi sur trois jours "Renouvellement et motivation des exposants, implication des organisateurs", et une affluence "dépassant les 2000 visiteurs"... la satisfaction était de mise, à l'heure de refermer le salon, pour Florence Cayla, élue de l'agglomération en charge de l'environnement. Plusieurs temps forts ont rythmé ces trois journées à commencer, le vendredi, par l'accueil de 300 écoliers, puis un défilé en soirée (vêtements, bijoux, accessoires) pour valoriser les créations "responsables" de plusieurs des exposants. Entre conférence, ateliers et rencontres, l'ensemble du rendez-vous était organisé autour d'une idée de plus en plus en vogue : montrer aux gens qu'ils ne sont pas obligés d'acheter du neuf. Le Salon du réemploi n'était que l'une des animations organisées dans le cadre du Festival du développement durable porté par Rodez agglomération, qui se poursuivra ces prochaines semaines autour de nombreuses animations à travers l'agglo : ramassage scolaire à vélo à Sébazac, atelier pour fabriquer soi-même ses produits ménagers, découverte des oiseaux en milieu naturel, découverte de la géothermie ou du photovoltaïque, visite des coulisses d'Aquavallon...

Depuis la création de l'association, ce sont ainsi entre 600 et 800 ordinateurs qui ont été redistribués. Installés à l'entrée de la salle des fêtes, qui a accueilli de vendredi à dimanche le Salon du réemploi et de la réutilisation, les trois membres de l'association castonétoise ont reçu dans la bonne humeur de nombreuses visites sur leur stand, jonché de cartes mères, de barrettes de mémoire et de vieux ordinateurs, dont un spécimen de 1993 et encore parfaitement fonctionnel.

Pour continuer voire développer son activité, l'association Rack reconnaît "principalement un besoin des bénévoles, mais aussi des locaux", idéalement dimensionnés pour accueillir le stock de matériel de l'association. Et permettre à ses membres de "bricoler" pour remonter leurs ordinateurs. "Avec un ordinateur, on en fait quatre", affirme Alexis César, précisant que "les pièces non utilisées partent au recyclage ou sont conservées si elles sont encore fonctionnelles".

Pour les particuliers ou entreprises souhaitant offrir du temps ou du matériel à Rack : 06 22 85 63 17 ou asso.rack@gmail.com